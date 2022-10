Maroc: La 19ème édition du FIFM rend hommage à quatre personnalités du 7e ART de différents continents

Rabat — La 19ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), prévue du 11 au 19 novembre, rendra hommage à quatre personnalités du 7ème art de différents continents en reconnaissance de leurs brillantes carrières.

L'actrice écossaise Tilda Swinton, le cinéaste américain James Gray, la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid et l'acteur indien Ranveer Singh recevront ainsi l'Étoile d'or du Festival, indique un communiqué du FIFM.

Dans ce sens, Tilda Swinton, citée par le communiqué, a exprimé sa gratitude et son émotion pour " cet honneur de la part du Festival de Marrakech ". L'actrice écossaise, qui a dit "aimer et admirer profondément le festival de Marrakech", a fait part de son immense joie de retrouver ses amis afin de "fêter cette rencontre exceptionnelle du cinéma mondial et l'éternelle complicité entre les cinéphiles du monde entier, et de retrouver ce magnifique public ".

Pour sa part, James Gray a exprimé sa joie pour cet hommage. "Je suis très heureux de présenter mon film Armageddon Time aux festivaliers marocains ", a-t-il dit, soulignant que le film reflète des aspects passé de son enfance mais aussi dresse le portrait de problématiques et injustices actuelles. " Merci de reconnaître ces sujets qui, pour la plupart, sont présents dans tous mes films, et de me faire un tel honneur ", a-t-il affirmé.

Farida Benlyazid a, de son côté, fait part de sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed IV pour avoir " créé cette belle fête qui réunit les membres de la famille du cinéma marocain, avec ceux du monde entier". "Je remercie Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, c'est un grand honneur de recevoir cet hommage, après avoir été membre du jury lors de la première édition", a-t-elle souligné.

" J'aime particulièrement ce Festival qui promeut les premières et deuxièmes œuvres de leurs auteurs. Au fil des ans, j'ai eu le bonheur de voir des films merveilleux, la sélection y a toujours été excellente. Et c'est avec une grande émotion que j'attends de vous y retrouver " a-t-elle encore affirmé.

Quant à l'acteur indien Ranveer Singh, il a déclaré : " je suis profondément honoré de recevoir un hommage en reconnaissance de ma carrière ; à travers cette distinction si spéciale, l'Étoile d'or du Festival de Marrakech ! Savoir que mon travail a transcendé les frontières géographiques et culturelles et trouvé une résonance en Afrique, est extrêmement gratifiant. "

Et d'ajouter que "pour un artiste humble, qui souhaite rassembler les gens par le biais du divertissement, c'est un immense bonheur. J'ai hâte d'être à Marrakech pour m'imprégner de l'amour des gens et leur exprimer ma gratitude ".

Actrice unique dans le paysage cinématographique mondial, Tilda Swinton a construit l'une des filmographies les plus prodigieuses et singulières de ces dernières décennies, alternant les rôles dans les films d'auteurs exigeants et les blockbusters hollywoodiens, rappelle le communiqué. Fidèle aux cinéastes dont elle croise le chemin, elle a été l'égérie de Derek Jarman puis de Luca Guadagnino, et collabore régulièrement avec Jim Jarmusch, Wes Anderson et Joanna Hogg. Capable de toutes les transformations, elle traverse les genres et les personnages, surprend et excelle à chaque fois, et mène depuis plus de 30 ans, une carrière hors normes qui fait d'elle l'une des figures les plus passionnantes du cinéma contemporain.

Découvert dans les années 90 avec son premier film, Little Odessa, qu'il a réalisé à l'âge de 25 ans, le cinéaste américain, James Gray "s'est tout de suite imposé comme un cinéaste incontournable, parmi les plus doués de sa génération".

Auteur de plusieurs chefs - d'œuvre tels que The Yards, La nuit nous appartient et Two Lovers, James Gray s'est construit une place à part, à la frontière du cinéma indépendant et des studios. Héritier brillant du Nouvel Hollywood, inéphile érudit, il est l'auteur d'une œuvre naturaliste et intimiste, traversée par les relations filiales et amoureuses, les personnages d'outsiders et les choix existentiels.

Première femme marocaine qui se lance dans la production des films, Farida Benlyazid est, selon le communiqué, une "véritable pionnière du cinéma marocain" et "une figure centrale du cinéma national".

Elle est la première femme marocaine à se lancer dans la production d'un film, une scénariste accomplie qui a écrit plusieurs classiques tels que Poupées de roseaux, Badis et À la recherche du mari de ma femme, et la réalisatrice d'une œuvre traversée par les questions de la spiritualité, la place de la femme dans la société et la quête de justice et de vérité. Artiste libre et indépendante, Farida Benlyazid a ouvert la voie à de nombreuses réalisatrices marocaines qui ont vu en l'auteur d'Une porte sur le ciel et Ruses de femmes, une inspiration et un modèle.

Quant à Ranveer Singh, il a connu, en l'espace d'une décennie, une ascension éclair et s'est imposé comme l'un des acteurs les plus talentueux de Bollywood, dépassant les frontières de son pays. Au Maroc et à Marrakech en particulier, Bollywood compte de "très nombreux admirateurs et Ranveer Singh fait partie des personnalités les plus appréciées", rappelle le communiqué.