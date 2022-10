Gabon: Les villes du pays se sont drapées de rose pour marquer la campagne de sensibilisation contre le cancer féminin en octobre

Libreville — La tradition a été respectée au Gabon où plusieurs édifices et arbres des villes du pays ont été drapés de bandeau rose pour démontrer que le dépistage du cancer du sein chez les dames n'est plus un tabou et que ça peut sauver la vie. Octobre rose rappelle qu'il faille libérer la parole et parler du dépistage du cancer du sein. Cette année a eu lieu la 29e édition d'Octobre Rose et ce, jusqu'au lundi 31 octobre 2022.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C'est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d'en parler et de s'informer. Il est nécessaire d'adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies.

Rappelons qu'en 2021, à travers le monde, seule la moitié (50,6%) des femmes concernée ont participé au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, 1 femme sur 8 risque d'être touchée.

Le programme de dépistage a pour but de repérer d'éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui permet de prévenir l'apparition de symptômes. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas !

Par ailleurs, tout au long de la vie, notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une palpation par un professionnel de santé est recommandé une fois par an.

Les associations et organisation non gouvernementales (Ong) se font la voix des cancers féminins à travers des campagnes de sensibilisation et des dépistages en vue de détecter ces cancers spécifiques à la gent féminine.

Si cette campagne ressemble à une rengaine que certains se lassent d'entendre, il faut tout de même préciser que même si l'incidence et sa mortalité sont en régression au fil des années et des recherches scientifiques qui évoluent, le cancer du sein reste le plus fréquent et le plus meurtrier des cancers chez la femme. Dans la majorité des cas, son développement prend plusieurs mois, voire plusieurs années. D'où la nécessité d'adhérer au dépistage précoce car découvert tôt, le taux de survie est excellent (87 %).

Au Gabon, plusieurs activités ont été organisées sous le thème "La vie saine". Le ministère gabonais de la Santé en partenariat avec le programme gouvernemental Gabon égalité et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille ont mis "un accent particulier sur l'importance de pratiquer une activité sportive régulière et adopter une alimentation saine afin de limiter les risques de cancer".