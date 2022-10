Maroc: UEFA Ligue Europa - Ryan Mmaee et Ferencváros s'attendent à un gros match face à l'AS Monaco, le programme complet

Ce jeudi 27 octobre, le Ferencváros acceuille l'équipe de Monaco dans le cadre de la 5e journée du groupe A de la Ligie Europa. Et le Marocain Ryan Mmaee pensionnaire du club hongrois, conscient de la qualité du club français, sait que la tâche ne sera pas facile après leur courte victoire (0-1) à l'aller.

"Nous ferions une grosse erreur si nous essayons de conserver ce résultat contre Monaco. Contre une équipe de cette qualité, il est extrêmement difficile de tenir 90 minutes sans encaisser de but, car nous avons déjà prouvé ces dernières semaines que de bons résultats peuvent être obtenus avec un jeu courageux et déterminé (... ). Notre victoire dans l'élite ce weekend était également importante car nous avons acquis une autre expérience avant le choc contre Monaco", indiquait récemment le Marocain Ryan Mmaee

Après une victoire 1 but à 0 le 15 septembre dernier, le Ferencvaros reçoit les Monégasques ce jeudi à partir de 19H GMT. Une rencontre déterminante pour la suite de la compétition. Monaco dos au mur et sujet à de mauvais résultats ces derniers (2 défaites et 1 nul lors des 3 dernières matches), viendront en Hongrie dans l'intention de faire un résultat positif. "Ces derniers temps, les performances de l'équipe française ont beaucoup fluctué. Cependant, i nous partons de là, nous ne pouvons pas savoir quel visage il montre cette fois", ajoute le jeune attaquant de 24 ans.

Absent durant quatre mois pour cause de blessure, Ryan retrouve peu à peu son niveau d'antan. "Je me remets de plus en plus en forme chaque semaine, et maintenant je suis proche de mon meilleur niveau".

A noter les Hongrois occupent la première place du groupe A avec 9 points tandis que l'AS Monaco est troisième avec 6 points.

Le programme des matches de la 5e journée

AEK Lanarca - Dynamo Kiev (16H45)

Fenerbahce - Rennes (16H45)

Lazio - Midtylland (16H45)

Ludogorets - Betis (16H45)

Malmo FF - Royale Union SG (16H45)

PSV - Arsenal (16H45)

Union Berlin - Braga (16H45)

Zurich - Bodo.Glimt (16H45)

Etoile Rouge Belgrade - Trabzonspor (19H)

Ferencvaros - Monaco (19H)

Fribourg - Olympiakos (19H)

HJK - AS Rome (19H)

Manchester United - Tiraspol (19H)

Nantes - Qarabag (19H)

Omonia - Real Sociedad (19H)

Sturm Graz - Feyenord (19H)