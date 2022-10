Mali: Angleterre - Moussa Sissoko va porter plainte contre un média anglais

Cité par The Sun dans un article concernant un groupe de personnes qui aurait accumulé une dette quant à des impayés sur l'énergie, l'international français Moussa Sissoko se dit prêt à attaquer en justice le média anglais.

"Vous avez utilisé mon nom et mon image pour une affaire qui ne me concerne pas. Vous n'avez pas vérifié vos informations et cela nous cause un préjudice, à moi et ma famille. A cause d'un homonyme vous avez vendu du papier sur mon dos ? Ok, je porte plainte contre vous et la justice fera son travail. Vous ne salissez pas les gens en toute impunité juste pour créer du buzz. La prochaine fois, ou ferez mieux votre travail de pseudo-journaliste scandaleux", a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Selon donc The Sun, le joueur ne se serait pas acquitté d'une dette d'un total de 3,4 millions d'euros et serait sommé par la société Yu Energy de payer la somme de 71.000 euros comme amende. Moussa Sissoko qui dément becs et ongles cette information s'apprête à saisir la justice. Passé par Newcastle (2013-2016), Tottenham (2021-2022) et dernièrement Watford, le milieu de terrain évolue désormais en France à Nantes.