Soudan: Al-Hadi Idris rencontre les forces politiques et les notables de la ville Nyala

Nyala — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) et Chef du Front Révolutionnaire Dr. Al-Hadi Idris Yahya a affirmé la capacité du peuple Soudanais à surmonter les défis politiques et les difficultés loin de toute intervention étrangère.

S'adressant Mercredi au Palais des Hôtes à Nyala à une réunion qui comprenait les forces politiques, les leaders et les dignitaires de la ville, les parties au processus de paix, les hommes d'affaires et les membres du gouvernement de l'Etat du Sud Darfour, le Membre du CST a dit que le peuple Soudanais a maintenant besoin de tolérance, de réconciliation et de consensus qui les unissent, soulignant que la multiplicité des ressources, des climats et des ethnies est une source de force pour le Soudan.

Dr Al-Hadi Idris a salué l'esprit de tolérance et de coexistence pacifique et l'état de sécurité et de stabilité qui règnent dans l'État du Sud-Darfour, appelant sa population à maintenir ce bon modèle de cohésion entre toutes les composantes de l'État.

Son Excellence a souligné qu'il a été rassuré lors de sa tournée dans les villages des différentes localités de l'Etat sur la réussite de la saison agricole, et l'abondante production qui profitera aux populations de l'Etat et du Soudan en général.

Pour sa part, le Wali (gouverneur) par intérim de l'État du Sud-Darfour, Hamid Al-Tijani Hanon, a affirmé que l'État jouit d'un bon niveau de tolérance, de réconciliation, de stabilité et de sécurité, soulignant que les questions du Soudan ne peuvent être résolues que par le dialogue, la tolérance et l'acceptation de l'autre opinion.