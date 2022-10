Afrique: Kreol au Parlement - Une ébauche de traduction des Standing Orders pour Maurice et Rodrigues est prête

À l'occasion de la Journée internationale de la langue créole, demain, un projet de traduction des règlements et procédures des Assemblées nationale et régionale sera présenté par l'Akademi Kreol Repiblik Moris.

Traduire en kreol les Standing Orders, c'est-à-dire les règlements et procédures de l'Assemblée nationale. Un "brouillon" est prêt. Il a été réalisé dans le cadre d'un projet de recherches financé par la Higher Education Commission (HEC). Ce projet de recherches s'intitule Promoting institutional democracy through language access in kreol repiblik moris and digital media.

À l'occasion de la Journée internationale de la langue créole, le vendredi 28 octobre, cette ébauche de traduction des Standing Orders en kreol sera présentée par l'Akademi Kreol Repiblik Moris (AKRM) en collaboration avec le Mauritius Institute of Education, l'Université de Maurice et la Creole Speaking Union.

Arnaud Carpooran, principal investigator du projet de recherches financé par la HEC souligne que ce "brouillon" est une "traduction uniquement académique qui à ce stade n'a pas encore fait appel aux parlementaires, ni aux spécialistes en droit parlementaire et constitutionnel, ni au personnel de l'Assemblée nationale". Il s'agit du travail d'un komite terminolozi ek lortograf dirigé par Beatrice Antonio-Françoise et Dhrita Hassamal, toutes deux du MIE.

L'île autonome n'est pas en reste. Une ébauche de traduction en kreol des Standing Orders de l'Assemblée régionale sera aussi présentée vendredi. Arnaud Carpooran souligne que Rodrigues a l'avantage d'organiser une campagne de sensibilisation où une équipe se rend sur le terrain pour expliquer aux citoyens comment fonctionne l'Assemblée régionale.

Pour les besoins de la traduction des Standing orders de l'Assemblée régionale, ceux qui avaient collaboré au Diksioner Kreol Rodrige ont "spontanément" contribué aux travaux. "Nous avons aussi reçu une demande formelle pour que The Rodrigues Regional Assembly Act soit traduit en kreol". Au cours de l'atelier de travail de demain, la présence virtuelle du président de l'Assemblée régionale est attendue.

"À Rodrigues, il n'y a pas de polarisation politique sur cette question", souligne Arnaud Carpooran. "Que ce soit le gouvernement ou l'opposition, ils ont le même point de vue. La taille du pays et sa population sont aussi des facteurs qui facilitent les choses." Il rappelle que le discours programme de l'actuel gouvernement du chef commissaire Johnson Roussety a entre autres objectifs l'entrée du kreol à l'Assemblée régionale. "Sur la question de volonté et la façon de l'exprimer, Rodrigues est en avance sur Maurice."

Autre volet qui sera présenté à l'occasion de la journée internationale de la langue créole : une ébauche de traduction en kreol d'une partie de la Constitution de Maurice. "Ce qui donnera aussi un aperçu des difficultés rencontrées." D'où la mise en place officielle, demain toujours, du Komite terminolozi ek lortograf. Ses attributions : initier à terme les traductions des termes scientifiques dans des domaines spécialisés. Ce qui, explique Arnaud Carpooran, a aussi trait à la question du kreol comme médium d'enseignement, puisqu'il s'agira de trouver les équivalences en biologie, chimie, physique, comptabilité et autres domaines.

Dans un autre ordre d'idée, une équipe - de volontaires cette fois - s'est attelée à la traduction en kreol du Hansard. Il s'agit du compte rendu des travaux à l'Assemblée nationale. Cette traduction s'est concentrée sur les travaux parlementaires en 2019. "Comme c'était sur une base volontaire, les rendements étaient inégaux. Si on compte uniquement dessus, malgré toute la bonne volonté des gens, le bénévolat a des limites. C'est ce qui nous a poussés à chercher le soutien financier de la Higher Education Commission, ce qui nous donne une obligation de rendement".

Toutes ces traductions - les Standing Orders de Maurice et Rodrigues, la Constitution - contribuent à la promotion de la "démocratie institutionnelle. Pas uniquement pour que les citoyens en comprennent le fonctionnement mais aussi puissent exprimer leur opinion".

Vassen Naeck démissionne de la présidence de l'AKRM

Le 18 octobre, Vassen Naeck a démissionné de la présidence de l'Akademi Kreol Repiblik Moris (AKRM). Il explique que c'est une suite logique, après qu'il a pris sa retraite comme directeur du Mauritius Institute of Education. Lui-même avait assumé la présidence après qu'Om Varma, précédent directeur du MIE et président de l'AKRM, est parti à la retraite. Vassen Naeck a quitté le MIE en juin de cette année. Il a assuré une transition à l'AKRM jusqu'à la semaine dernière. Ses nouvelles fonctions à la National Social Inclusion Foundation ne lui permettent plus de partager son temps, confie-t-il.