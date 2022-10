Congo-Brazzaville: Tendance - Le charme naturel des femmes africaines

Sortez votre démaquillant, posez votre perruque sur la table de chevet, rangez vos faux ongles dans un tiroir et découvrez, entre mille, la facette naturelle des femmes africaines !

Ce samedi 6 novembre, à l'heure où de nombreux regards seront posés sur les écrans d'une série " fake réalité " distribuant des roses comme des bons points, ce qui n'est sans doute pas la meilleure idée télévisuelle pour valoriser la femme africaine, l'association ponténégrine Mille facettes proposera quant à elle une soirée sans artifice et placée sous le signe du naturel.

Et la gent féminine d'être ainsi prévenue : zéro make-up, zéro perruque, zéro faux cils ! Voilà une forme d'invitation à sortir du phénomène d'acculturation américaine et européenne, adopté par nombre de Congolaises, qu'il convient ici de souligner. La beauté, qui n'est qu'une valeur esthétique, subjective et par trop souvent falsifiée, laissera donc place au charme naturel, par essence indéfinissable.

Sans aller tordre le cou du moindre rouge à lèvres ou eye liner, cet événement nous murmure qu'entre mille facettes, la plus naturelle d'entre elles invite la femme africaine à résister aux figures imposées par les codes d'un esthétisme parfois trompeur et qu'elle n'a pas obligation à plaire en se conformant à la blancheur des dictas de la soi-disant beauté universelle suggérée par les magazines ou autres émissions de télévision. Il serait dommage de ne pas écouter ce murmure, criant de vérité, tant la femme africaine possède dans ses racines d'évidents atouts dès lors qu'elle se sent vraie dans le profond d'elle-même. Unique et naturelle.

Obéissant au thème " Femme africaine, retour aux sources " de la soirée initiée par Mille facettes, on oubliera donc, et pour de vrai, les cheveux des Brésiliennes, les faux ongles des actrices d'Hollywood et le Kiss Kiss Or et Diamant de chez Guerlain pour peu que l'on se rende à Zoko centre-ville en ce 1er samedi de novembre, où slam, danse, chant, mode et comédie seront au programme. Pour autant et par ailleurs, mesdemoiselles et mesdames, soyez libres de vous sentir belles selon vos envies, tous les goûts et couleurs étant dans la nature.