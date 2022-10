Maroc: AUTOCAZ lance une campagne créative de sensibilisation à la détection précoce du cancer du sein

Casablanca — La marque AUTOCAZ a annoncé, jeudi, le lancement d'une campagne créative de sensibilisation à la détection précoce du cancer du sein.

"Depuis son lancement en 2021, la marque Autocaz est investie dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant les internautes à la détection précoce de cette maladie qui permet de faciliter son traitement et sa guérison dans plus de 90% des cas", indique la marque dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, Jamal Eddouhbani, Directeur Général du Groupe Auto Hall, explique: "Engagé pour une politique RSE inclusive, le Groupe Auto Hall a organisé un séminaire pour sensibiliser l'ensemble de ses collaboratrices quant au dépistage précoce de cette maladie qui touche un grand nombre de femmes, afin de limiter au maximum les récidives".

De plus, Sanaâ Zagouri, Directrice du Pôle Auto Hall Occasion ajoute: "La marque Autocaz représentée par la filiale Auto Hall Occasion, dédiée à l'achat, la reprise et la vente des véhicules d'occasion multimarque, illustre son engagement dans la lutte contre le cancer du sein à travers une vidéo innovante diffusée sur Internet qui porte un regard particulier sur l'entourage masculin des femmes atteintes du cancer du sein. Ces hommes expriment comment ils ont réagi face à la découverte de la maladie, comment ils ont vécu la maladie de leur bien aimée et particulièrement comment ils l'ont soutenu tout au long de cette période. En effet, avec ce film de sensibilisation, nous visons à aborder la problématique sous un angle différent pour souligner que tout le monde est concerné".

Étant consciente de sa responsabilité sociale, Autocaz affirme son soutien chaque jour du mois d'octobre, rendez-vous annuel de mobilisation contre le cancer du sein. En effet, les véhicules exposés au sein des Mégastores Autocaz ont été décoré par un ruban rose, ainsi que les publications relayées sur les réseaux sociaux qui rappellent la solidarité de la marque.

Il convient de rappeler que le cancer du sein est le premier cancer enregistré chez la femme marocaine, représentant 38,1% selon les données du registre des cancers. Ainsi, la marque salue les efforts déployés par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale afin de diminuer la morbidité et la mortalité dues au cancer du sein.

