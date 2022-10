Afrique Centrale: Le saviez-vous ? Les gorges de Diosso, l'un des sites touristiques les plus visités au Congo

Profond de 80 m et composé de grandes falaises de roche ocre, une vallée avec une dense forêt équatoriale, le site touristique " Gorges de Diosso " est un joyau naturel qui se situe à 35 km au nord de la ville de Pointe-Noire, capitale économique du Congo.

Merveilleux résultat d'une érosion qui a donné lieu à de grands cirques, où différents éléments de la nature se côtoient pour offrir un des spectacles les plus grandioses de tout le Congo, les gorges de Diosso sont parfois comparées à celles du Grand Canyon qui, elles, ont été creusées par le fleuve Colorado, dans le plateau du même nom au nord de l'Arizona (Etats-Unis). Ces gorges offrent une magnifique vue sur l'océan Atlantique.

On parcourt les gorges de Diosso du haut de la falaise qui les borde. On peut également descendre au cœur de la plupart des cirques, contre quelques jetons (pièces), guidé par les gamins des villages alentour qui en connaissent les chemins et guettent l'arrivée des visiteurs curieux aux abords du site.

S'évader une journée sur les gorges de Diosso

Ce site touristique sert de repère pour tous ceux qui veulent s'évader le temps d'une journée sans parcourir des kilomètres. A moins d'une demi-heure de route, on peut découvrir ce paysage atypique lors d'une balade pour laquelle il faut prévoir environ 1h 30 de marche. Le parcours se fait d'une manière descente et le site est accessible à toutes les générations.

Par contre, le plus grand et le plus majestueux de ces cirques n'était jusque-là accessible que par des sentiers très pentus qui limitaient la fréquentation à quelques chasseurs, gamins et Ponténégrins en excursion. Aujourd'hui, la création d'une nouvelle route a changé la donne, si bien qu'on aperçoit, du haut de la falaise, des trous dans l'épaisse forêt, clairières dues à l'accès au site par les charbonniers qui viennent y couper des arbres et les brûler. Il est probable que si une politique de conservation n'est pas mise en place, le cirque de ces gorges ne soit plus dans quelques années qu'une aire stérile et pelée.