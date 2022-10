Maroc: L'ambassadeur Youssef Balla présente ses lettres de créance au Président maltais

La Valette — L'ambassadeur du Maroc à Malte, Youssef Balla, a été reçu jeudi, à La Valette, par le Président maltais, Dr. George Vella, à qui il a remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de SM le Roi auprès de la République de Malte.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée au palais présidentiel, le Président maltais a chargé l'ambassadeur du Royaume de transmettre ses marques d'estime et de considération à SM le Roi Mohammed VI et s'est félicité des relations d'amitié et de coopération liant le Maroc et Malte.

À cette occasion, M. Balla a transmis les salutations et l'estime de SM le Roi au Président maltais, ainsi que les vœux du Souverain de davantage de progrès et de prospérité au peuple maltais.

L'ambassadeur a, en outre, réitéré au président maltais la volonté du Royaume de renforcer et de diversifier davantage le partenariat entre le Maroc et Malte.

Lors de cette entrevue, le Président maltais s'est félicité des relations de longue date entre le Maroc et Malte et de leur consolidation au fil des ans, soulignant que de grandes opportunités de coopération s'offrent aux deux pays, notamment dans les domaines économique et commercial.

M. Vella a, par la même occasion, affirmé le soutien de Malte à des relations plus étroites entre le Maroc et l'Union européenne.