Burkina Faso: Bilan du concert caritatif de Amzy - Plus de 12 millions de fonds récoltés

Dans son élan de solidarité, la pluie du soir du 10 septembre 2022 n'a rien enlevé à la détermination de Amzy pour la cause des PDI. Le concert a été un succès et a connu la participation des acteurs du monde de la culture et des fans. Il a permis de récolter des dons en nature et en espèces.

" Je tiens à remercier et à montrer ma reconnaissance envers tous ces gens qui m'ont accompagné dans la concrétisation de ce projet. Au-delà du don, le but visé par ce projet est de lancer un message aux burkinabè pour dire que tout citoyen doit venir au secours de son prochain qui est dans le besoin. " s'est réjoui l'initiateur du projet " T'as quoi pour les PDI ". Aussi, il s'est dit animé par un sentiment de fierté et de satisfaction d'avoir apporter sa contribution au développement du pays.

Ce projet a permis de récolter des vivres à hauteur de 12 170 000 FCFA. " Il faut noter qu'il y a eu des dons via Orange money qui ont été convertis en vivres. Les dons en nature notamment les vêtements ne font pas partie des 12 millions. Cela est difficile à comptabiliser en numéraire. " a expliqué l'animateur radio-télé Daouda Sané, membre du comité de réception des dons.

Le conseiller technique du ministère de la Solidarité Nationale et de l'Action Humanitaire (MSNAH), Palamanga Ouoba était présent à la réception du don. Il a remercié Amzy et tous ceux qui l'ont accompagné pour ce geste. " Au nom des plus hautes autorités du pays, nous remercions l'artiste Amzy, initiateur du projet " T'as quoi pour les PDI ". Sa concrétisation va permettre de montrer aux PDI que les burkinabè sont solidaires de leur souffrance. Aussi, nous remercions également tout ceux qui ont accompagné l'artiste à faire ce geste " a-t-il indiqué lors de la cérémonie.

Le responsable communication de CANAL+, Souaïbou Ba, a montré sa satisfaction des résultats engrangés par cette initiative de Amzy. " Le Burkina Faso traverse des moments difficiles. Il est important que pendant ces moments on puisse témoigner de la solidarité comme l'artiste lui-même le dit. Nous ne pouvons qu'être fiers et heureux de voir que notre Ambassadeur, un talent que nous accompagnons puisse être sensible au point de prendre l'initiative de mobiliser autant de vivres et de matériels, grâce a son talent, pour venir en aide à des burkinabè dans le besoin " a-t-il poursuivi.