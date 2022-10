Afrique: Lauréats Rebranding Africa Award 2022 - Six personnalités primées pour leur apport à l'essor de l'Afrique

document

1. MEDIA LEADERSHIP REBRANDING AFRICA AWARD

Le Media Leadership Rebranding Africa Award, vise à récompenser un média ou un homme de média qui se sera illustré pour son action en faveur du continent africain.

Pour récompenser sa brillante carrière de journaliste et son inestimable contribution à la compréhension de la crise sécuritaire dans le Sahel et le Bassin du Lac Tchad, à travers différents ouvrages qui font référence, le jury a décidé de primer ...

Lauréat : Seidik Abba Journaliste et chercheur Associé Journaliste-Ecrivain et universitaire, Seidik Abba a été rédacteur en chef central à l'hebdomadaire panafricain JeuneAfrique et Chef du Bureau parisien de l'Agence panafricaine d'information (PANAPRESS). Ancien Chroniqueur et reporter pour Le Monde Afrique (Groupe Le Monde), il analyse régulièrement depuis plusieurs années l'actualité africaine, notamment les crises sur le continent, sur des médias internationaux Chercheur associé à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, dans le nord de la France, où il a soutenu une thèse de doctorat en Sciences de l'Information et la Communication (SIC). Ses centres d'intérêt portent sur les enjeux sécuritaires et les problématiques politiques et de développement au Sahel et dans le Bassin du Lac Tchad.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui font référence : Voyage du Cœur de Boko Haram : enquête sur le djihad en Afrique Subsaharienne, Pour Comprendre Boko Haram , Mali-Sahel , notre Afghanistan à nous ...

2. EMPOWERING WOMEN REBRANDING AFRICA AWARD

Le " Empowering Women Rebranding Africa Award " est attribué à une femme (ou un groupe de femmes) dont le leadership au quotidien traduit la place prépondérante des femmes dans la construction d'un narratif positif sur le continent africain. C'est ainsi que le Jury a décidé de primer cette année :

Lauréate : Apolline Traoré Cinéaste et réalisatrice

Apolline Traoré a été récompensée pour son leadership incontestable dans le monde du cinéma Africain² et son immense talent cinématographique qui met en relief, depuis plusieurs années, le combat des femmes au quotidien pour l'émergence du continent Africain. Le succès de ses récents films " Frontières " et " Desrances " place la pensionnaire de la prestigieuse école d'Art Emerson Collège de Boston, aux États-Unis au rang des icones féminines du cinéma Africain. Appoline Traoré est aussi l'Ambassadrice du musée national du Burkina Faso.

3. BUSINESS LEADERSHIP REBRANDING AFRICA AWARD

Ce prix vise à distinguer un acteur dont la démarche, le positionnement et le leadership auront été marquants dans le monde des Affaires. Pour ses brillantes performances qui ont permis l'augmentation inédite du capital de la BADEA qu'il dirige de 370% en 2022 et son leadership à la tête d'une institution qui contribue significativement au développement des pays africains, le Jury a décidé de primer

Lauréat : Dr Sidi OULD TAH, Directeur Général Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) Dr. Sidi Ould TAH a auparavant occupé de nombreux postes de haut niveau tels que Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des affaires économiques et du développement et Conseiller principal du Président de la République et du Premier Ministre de la Mauritanie. Il est titulaire d'un Doctorat en économie de l'Université Nice-Sophia-Antipolis.

4. DEVELOPMENT CHAMPION REBRANDING AFRICA AWARD

Des leaders font bouger les lignes et impulsent la dynamique du développement, en actionnant, avec détermination et pugnacité, les leviers qu'il faut quand il le faut. Le Development Champion Rebranding Africa Award récompense un acteur majeur pour son leadership, sa vision et son action exceptionnelle en faveur du développement sur le continent africain. Pour son empreinte et sa contribution significative dans la mise en œuvre du Plan national de développement " Benin Révélé " qui place désormais le Benin dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires avec la meilleure croissance au sein de l'Uemoa, le jury a décidé de primer ...

Lauréat : Abdoulaye BIO TCHANE est le Ministre d'Etat chargé du Développement et de l'Action Gouvernementale de la République du Benin. Economiste et financier de renom, Abdoulaye Bio Tchané a occupé les fonctions de Directeur du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI avant de présider en 2008 la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). De mai 1998 à janvier 2002, Abdoulaye BIO TCHANE est nommé Ministre de l'Economie et des Finances du Bénin, sous la gouvernance du président Mathieu KEREKOU. Son passage a été marqué par l'assainissement des finances publiques et une croissance économique qui franchit la barre des 6 % en 2001.

5. LIFETIME ACHIEVEMENT REBRANDING AFRICA AWARD

Pour saluer sa riche carrière politique, son attachement aux valeurs humanistes et son engagement inestimable pour le renforcement des relations entre la Belgique et le Continent Africain, le jury a décidé de primer ... .

André Flahaut, Ministre d'Etat et Président honoraire de la Chambre des Représentants (Royaume de Belgique) Eminent homme politique socialiste belge, André Flahaut, a été Président de la Chambre des représentants du 20 juillet 2010 au 30 juin 2014, durant la 53e législature. Durant ses huit années comme ministre de la Défense, il a engagé une réforme en profondeur de la Défense Nationale et fortement dynamisé la coopération militaire entre la Belgique et le continent Africain.

6. GOVERNANCE LEADERSHIP REBRANDING AFRICA AWARD

Pour saluer son leadership exemplaire à la tête de l'Assemblée Nationale du Sénégal de 2012 à 2022, sa brillante carrière politique et sa contribution significative dans le renforcement de la démocratie de son pays, le jury a décidé de primer ... .:

Lauréat : Moustapha Niasse, Ancien Président de l'Assemblée Nationale de la République du Sénégal, Homme d'Etat, au riche parcours, Moustapha Niasse a été Directeur de cabinet des anciens Présidents Léopold Sédar Senghor puis d'Abdou Diouf. Plusieurs fois ministre, il a aussi été le chef de gouvernement de Diouf et de Wade. Engagé en politique dans le parti de Senghor depuis ses 17 ans, avant même l'indépendance, Mustapha a dirigé le Parlement Sénégalais pendant une dizaine d'années de 2012 à 2022.