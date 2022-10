Bénin: Le Handball béninois à l'école de son homologue français

Alfred ZIKPI

Le ministre des sports Oswald Homeky a, au cours d'une séance de travail ce jeudi 26 octobre à Cotonou, paraphé le mémorandum d'entente avec le président de la fédération française de Handball, Philippe Bana.

Le ministre dans sa prise de parole a exprimé toute la fierté d'avoir enfin formalisé avec la fédération française de Handball au profit de son pays un partenariat aussi solide et riche. " Je crois que tous les passionnés des sports en général et ceux de la discipline en particulier connaissent l'histoire de la France " a laissé entendre le patron des sports. Pour lui, le Bénin ambitionne de devenir un pays de référence au regard des performances glanées par les équipes de la France féminine et masculine.

En ce qui concerne le président de la fédération française de Handball, Philippe Bana, c'est un honneur d'être aux côtés d'une fédération pilote en Afrique, d'un programme gouvernemental qui fait référence aujourd'hui en termes de dynamisme du sport. Et c'est un exemple pour l'Afrique, L'Europe et le monde.

Son homologue du Bénin, Sidikou Karimou, indique que ce partenariat est l'effort et le sérieux observé dans l'exemplarité de la gestion de la discipline au Bénin. Et ce sont les fruits des plants qu'ils sont en train de mettre en terre aujourd'hui dira-t- il pour conclure. À noter que ce mémorandum envisage le cadre d'exécution des actions et activités à mener.