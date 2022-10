Afrique: ZLECAF/GABON - Ouverture de la 11è Réunion extraordinaire du Conseil des ministres du Commerce

La 11ème Réunion Extraordinaire du Conseil des Ministres du Commerce de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) s'est ouverte ce jeudi 27 octobre 2023 à Libreville. Présidée par Yves Fernand Manfoumbi, ministre gabonais en charge du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, par ailleurs, Président du Conseil des Ministres de la ZLECAf, ce dernier a dit nourrir le voeu que d'autres régions du continents emboitent le pas afin de favoriser une meilleure appropriation du processus de cette institution du continent noir.

En sa qualité de Président du Conseil des Ministres en charge du Commerce de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF), Yves Fernand Manfoumbi a, avant tout propos, souhaité une cordiale et fraternelle bienvenue à ses hôtes, venus à cette première session extraordinaire du Conseil à Libreville, "terre d'hospitalité, riche de sa diversité écologique et économique" dira t-il.

Dans son allocution, le membre du gouvernement gabonais dit "nourrir le vœu que les autres régions du continent emboitent le pas afin de favoriser une meilleure appropriation du processus de la ZLECAf", et donner ainsi à toutes les populations du continent de se sentir pleinement impliquées dans cette dynamique de construction de " l'Afrique que nous voulons ", telle que prônée par l'Agenda 2063 de notre organisation commune l'Union Africaine.

Il a rappelé que lors de la 10ème réunion tenue à Accra le 07 octobre dernier, les membres de la ZLECAF se sont accordés de prendre deux semaines pour conduire des consultations internes dans les différents pays et régions respectifs en vue d'élaguer les quelques divergences notées dans les projets de protocoles sur la politique de la concurrence, les investissements et les droits de propriété intellectuelle soumis à notre attention pour recommandation au Sommet Extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine sur la ZLECAf prévue se tenir le 25 novembre 2022 à Niamey, au Niger.

Aussi, a t-il rappelé à des fins utiles qu'ils s'étaient également accordés de se retrouver à Libreville pour résoudre définitivement la question relative à l'adoption de la liste d'engagements spécifiques sur le commerce des services de la République Arabe d'Égypte afin de démarrer effectivement les échanges sur le commerce des services, en complémentarité avec ceux déjà réels sur le commerce des marchandises.

Et de conclure que cette perspective vise à mettre à la disposition des opérateurs économiques, du secteur privé en général et de tous les acteurs impliqués dans l'objectif d'accroitre les échanges commerciaux intra-africains, les outils juridiques et opérationnels pour la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf mais également surtout pour l'exploitation et l'usage des préférences commerciales qu'il offre pour l'essor économique et le développement de notre continent.