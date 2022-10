Soudan: Daglo préside la réunion du comité d'implémentation de l'accord de Juba

Khartoum — Le Vice-President du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lt-Générall Mohamed Hamdan Daglo a présidé aujourd'hui au Palais Républicain la réunion du Haut Comité National pour le Suivi de la mise en œuvre de l'Accord de Juba pour la Paix au Soudan avec la participation des représentants des parties du processus pacifique et le Chef de la Commission de Paix en présence de la délégation de la Médiation du Sud dirigée par le Conseiller de Sécurité du Président de la République du Sud Soudan, Tut Galwak.

Tut Galwak a déclaré à la presse que la réunion a discuté l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan, en particulier les articles qui ont été mis en œuvre, et ce qui n'a pas été implémenté, notant que l'accord se déroule bien grâce à la coopération de toutes les parties.

Il a ajouté que la participation des représentants des parties au processus de paix au sein du gouvernement confirme la volonté Soudanaise de maintenir la paix et la stabilité dans le pays, indiquant qu'il a été convenu de former des comités pour suivre la mise en œuvre de l'accord dans ses divers axes.

Le responsable Sud-Soudanais a évoqué la formation des forces conjointes dans le cadre de la mise en œuvre des arrangements sécuritaires inclus dans l'accord de Juba et concernés par le maintien de la sécurité et de la stabilité au Darfour et dans les régions du Sud Kordofan et du Nil Bleu.

"Malgré les défis et les conditions économiques que voit le Soudan, la mise en œuvre de l'accord se déroule bien", a-t-il ajouté.

Galwak a salué le rôle du gouvernement Soudanais et du Conseil de Souveraineté pour l'implémentation de l'accord, disant que la crise politique au Soudan va bientôt s'apaiser, et qu'un consensus national se produira après la participation des forces politiques au dialogue et aux sessions de consultation, ce qui se reflétera positivement sur la mise en œuvre de l'accord de paix.