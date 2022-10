Algérie: Sommet arabe - Début de la réunion des hauts responsables du CESA

Alger — Les travaux de la réunion exploratoire des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA), en prévision du Sommet arabe, ont débuté jeudi après-midi au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rehal.

L'ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, a pris la présidence du Conseil économique et social du Sommet arabe au niveau des hauts responsables, succédant à l'ambassadeur Mohamed Ben Youcef, délégué permanant de la Tunisie auprès de la Ligue, dont le pays a présidé la 30e session du Sommet arabe.

L'ambassadeur tunisien s'est dit convaincu que l'Algérie poursuivra avec l'ensemble des Etats membres de la Ligue arabe, les efforts de développement de la région arabe, indiquant que cette réunion constituait "une opportunité pour proposer des démarches devant fortifier la capacité collective de résilience et de complémentarité et raviver le projet d'intégration arabe par une nouvelle vision".

Ainsi, a-t-il poursuivi, cette rencontre se veut "une occasion pour soutenir le rôle de la Grande zone arabe de libre échange (GZALE) pour ouvrir davantage de marchés interarabes, lever les restrictions empêchant les échanges et poursuivre les efforts pour établir l'Union douanière arabe".

Il a évoqué "l'avancée enregistrée dans le dossier des échanges économiques et sociaux, dont le parachèvement des règles préférentielles aux marchandises arabes et leur application totale en plus de commencer la présentation des dispositions générales en adéquation avec les développements internationaux dans le cadre de la lutte contre les circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de la Covid-19".

M. Larbaoui a, lui, exprimé "ses vifs remerciements et sa reconnaissance" à l'ambassadeur tunisien et à travers lui à la République tunisienne pour ses efforts consentis durant sa présidence de la 30e session du Sommet arabe.

La réunion, ajoute l'ambassadeur, sera "une occasion pour étudier le dossier socioéconomique porté au sommet arabe, notamment les projets de résolutions à caractère économique et social de l'action arabe commune, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement durable 2030, et au regard d'une crise mondiale aux multiples dimensions économiques et sociales que connait la scène mondiale, ainsi que ses défis socioéconomiques qui impactent le développement économique des pays arabes, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire, outre les répercussions de la pandémie de Covid-19".

Cela "nécessite la conjugaison de nos efforts en vue de renforcer la coopération arabe commune pour faire face à ces différents défis, et se mettre au diapason des développements rapides au niveau international", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, la Secrétaire générale adjointe et cheffe du département des affaires sociales du Conseil économique et social de la Ligue arabe, Haifa Abu Ghazaleh, a évoqué les dossiers les plus importants soumis au conseil, en particulier ceux ayant trait à la relance économique et sociale dans les pays arabes après la pandémie de Covid-19, et au parachèvement des exigences de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) et de l'établissement de l'Union douanière arabe (UDA).

Le conseil aura, également, à aborder les problèmes de l'économie informelle dans les pays arabes, la vision arabe de l'économie numérique et les mécanismes pour relever les défis fiscaux qui en découlent, ainsi que la coopération spatiale arabe, outre les défis de la sécurité alimentaire, du développement agricole arabe durable, de l'amélioration de la production et de la préservation des ressources naturelles, a-t-elle ajouté.

Dans le domaine social, Mme Abu Ghazaleh a évoqué les initiatives de la stratégie arabe visant la promotion du bénévolat et du travail de la femme, et la professionnalisation du travail social arabe.

Elle a cité, entre autres axes sociaux importants de ce sommet, la création du Centre arabe d'études sur l'autonomisation économique et sociale dans l'Etat de Palestine et le soutien au Yémen pour lui permettre de faire face aux défis sanitaires et humanitaires.