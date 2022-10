Algérie: Préparatifs CHAN 2023 / Madjid Bougherra (Algérie) - " Dans ce stage je vais me baser sur le volet tactique "

Actuellement en stage à Tabarka (Tunisie), la sélection algérienne A' prépare activement le Championnat d'Afrique des Nations avec 23 joueurs convoqués. Le sélectionneur des Fennecs locaux, Madjid Bougherra revient sur le choix de la ville tunisienne et sur les systèmes de jeu à adopter.

" La raison est toute simple, vous avez vu le communiqué de la CAF, qui a interdit l'utilisation des stades du CHAN, moi juste après la parution du communiqué j'ai anticipé, parce que même pour avoir des dérogations il fallait avoir du temps, donc j'ai décidé d'aller directement en Tunisie, je sais que le MCA y était, j'ai vu les images, c'est un beau cadre, 1h de vol, moins de fatigue pour les joueurs, cette semaine avec le président on a établi tout le programme jusqu'à la compétition, donc on ira en Tunisie et on revient, en novembre on ira aux Emirats ", a-t-il déclaré premièrement à la presse algérienne, peu avant le départ vers la Tunisie avant d'enchaîner avec les plans de jeu :

" Dans ce stage je vais me baser sur le volet tactique, ce stage est très important, car on va tenter autre chose, car pour le CHAN il faudra se donner des plans B, on a déjà un plan qui est déjà bien clair, on l'a travaillé depuis un an et demi, et là on va se donner des solutions ; d'un côté, être à l'abri, pas de matches télévisés, ça va nous permettre d'avoir cette cartouche-là avant le CHAN, car il faut anticiper sur plein de choses, après, en novembre, l'équipe va vivre ensemble pendant 15 jours, on va beaucoup accentuer le travail sur la cohésion du groupe, créer des liens, faire du team-building, faire des activités ensemble, souder les choses et arriver à cette dernière ligne droite décembre-janvier ", conclut-il.

En rappel, le Championnat d'Afrique des Nations se tiendra du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Les Fennecs A' sont logés dans la poule A aux côtés de la Libye, de l'Ethiopie, et du Mozambique.