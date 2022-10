Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Octobre 2022

Mali : Attaques jihadistes depuis mars- Près de 1000 civils tués…

Selon Apa qui cite un rapport de Human Right Watch (HRW) publié jeudi 27 octobre. Au Mali, les civils ne sont pas assez protégés contre les exactions des groupes jihadistes. A titre d'exemples, entre mai et juin 2022, des attaques menées dans trois villages des régions de Ménaka et de Gao ont fait au moins 73 morts parmi les civils alors que des dirigeants communautaires font état de près de 1000 civils tués dans la région depuis le mois de mars. Selon l'organisation de défense des Droits humains, des groupes armés islamistes ont tué des centaines de personnes et forcé des dizaines d'autres à quitter leurs villages, lors d'attaques systématiques depuis mars 2022. Ces groupes armés seraient affiliés à l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) promu depuis mars province à part entière de l'organisation jihadiste.

Sénégal : Forum de Dakar- « L’ordonnance thérapeutique » de l’Afrique prescrite

Le forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a vécu... La conférence de clôture a été prononcée par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall et l’ancien président du Niger Mahamadou Issoufou. Revenant sur les défis sécuritaires, économiques et de souveraineté du continent noir, le Président Mohamadou Issoufou n’a pas fait dans la langue de bois pour passer en revue les défis pour ne pas dire les obstacles que le continent noir doit surmonter pour aspirer à son développement économique et assumer sa souveraineté. Pour le Président Mahamadou Issoufou, il ne faut pas aller très loin pour chercher les véritables causes de ce qui arrive à l’Afrique. (Source : aniamey.com)

Niger : l’Indice sur l’État de Droit - Le Niger se classe 109e sur 140

Le rapport définitif sur les détournements de fonds au ministère de la Défense a été remis à la justice nigérienne. Le Niger se classe 109e sur 140 pays au niveau mondial, montant de deux positions depuis l’année dernière, selon le dernier classement de l’Indice sur l’État de Droit 2022 (WJP 2022), publié aujourd’hui. Au niveau régional, le Niger se classe 18e sur 34 pays dans la région Afrique subsaharienne. Le score total du Niger a augmenté de moins de 1% dans l’Indice de cette année. Dans la région, le pays le plus performant est le Rwanda (classé 42e sur 140 globalement), suivi de la Maurice et de la Namibie. (Source : anaiamey.com)

Burkina Faso : Présence de forces russes - Traoré ne veut pas de Wagner

L'armée a appelé à la mobilisation populaire et lancé le recrutement de 3 000 militaires de rang et de 50 000 supplétifs pour lutter contre le terrorisme. Le président de la transition Ibrahim Traoré compte d'abord sur les compatriotes pour vaincre les jihadistes. Appelant de moins en moins les troupes françaises à l'aide face aux groupes armés terroristes, le pays tourne le dos cette fois, aux mercenaires russes de la compagnie Wagner. Le Capitaine Traoré n'a « aucune intention d'inviter Wagner», selon Victoria Nuland, diplomate américaine qui l'a rencontré la semaine dernière, rapporte l'agence Reuters. (Source : Journal du Cameroun)

Cote d’Ivoire : Unjci- Le président sortant annonce sa candidature pour un second mandat

Le 11e congrès électif du président du Conseil exécutif de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) se tiendra les 25 et 26 novembre prochain à Abidjan. On peut d’ores et déjà dire que Jean-Claude Coulibaly, le président actuel, remettra son mandat à l’appréciation des journalistes. C’était d’ailleurs l’objet d’un point de presse que l’intéressé a donné ce jeudi 27 octobre à la maison de la presse d’Abidjan-Plateau. « Nous sommes candidats pour un nouveau mandat à la tête de l’UNJCI. Nous sommes candidats pour satisfaire totalement les engagements pris devant les journalistes de Côte d’Ivoire. (Source : Abidjan.net)

Guinée : Procès du 28 Septembre 2009- Les révélations de Toumba Diakité

A la barre du tribunal criminel de Dixinn, devant le juge Ibrahima Sory II Tounkara, Toumba révèle dans quelles circonstances son patron Moussa Dadis Camara a débarqué au camp Koundara (actuel camp Makambo). Il affirme que le plan était de l’arrêter pour lui faire porter le chapeau du massacre de 2009.« Les évènements du camp Koundara se sont produits un jeudi. D’habitude, c’est la routine, je viens m’enquérir de l’état du président et voir le carnet des activités du jour. Je suis venu le matin, on s’est vu, on s’est salué, il n’y avait pas de mouvement. J’ai décidé de profiter vite ce jeudi pour mettre les moyens à la disposition de ceux qui voulaient organiser le sacrifice pour moi. »(Source : africaguinee.com)

Centrafrique : Parti Nouvel Elan- Il y a Crise de leadership

Crise interne au sein du parti Centrafrique Nouvel Elan de Sylvain Patassé. Selon le bureau politique, le porte-parole a été radié pour avoir participé au dernier meeting du Front républicain et ce, sans l’autorisation préalable du parti. Cependant l’intéressé, qui minimise cette décision, dit avoir le droit de parler au nom du parti. En effet, le parti Centrafrique nouvel élan (Cane), dirigé par Sylvain Patassé, fait partie de la majorité présidentielle. Cependant depuis mars dernier, alors que des débats au sujet de la réécriture d’une nouvelle Loi fondamentale sont en cours, ce parti politique, membre de la majorité présidentielle n’a pas encore officiellement pris position. Pour l’intéressé, cette décision de radiation est un non-évènement. Il estime que seul un congrès extraordinaire pourrait trancher cette situation. ( Source : abangui.com)

Cameroun : Arrestation de Parfait Siki- Samuel Eto’o impliqué ?

L'ancien secrétaire général de la Fécafoot est placé en garde à vue depuis le 26 octobre 2022, par la police judiciaire. Il fût responsable de la communication de la Fécafoot sous Seidou Mbombo Njoya. Il a, par la suite, occupé le poste de secrétaire général par intérim de la fédération jusqu'à l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de cette instance. Deux mois après la prise de fonction de Samuel Eto'o, Parfait Siki déposa sa lettre de démission. Quelques mois plus tard, comme le rapporte le journal Le jour, Samuel Eto'o Fils accuse Parfait Siki, d'avoir gardé en sa possession les procès-verbaux d'une centaine de réunions du comité exécutif de la Fécafoot. Une raison qui a motivé sa convocation le 26 octobre à la direction de la police judiciaire. Ce qui a conduit à sa garde à vue. (Source : Journal du cameroun)

Congo- Brazza : Distinctions- Bruno Jean Richard Itoua reçoit le prix Mohammad S. Barkindo

Le prix lui a été décerné pendant la célébration de la Semaine africaine de l’énergie qui s’est tenu du 18 au 21 octobre dernier au Cap en Afrique du Sud. Le ministre des hydrocarbures congolais et président de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a été honoré en Afrique du Sud. Bruno Jean Richard Itoua a reçu le prix Mohammad S. Barkindo. C’était à l’occasion de la semaine africaine de l’énergie. L’évènement s’est tenu du 18 au 21 octobre 2022, au Cap. Notons que le prix Mohammad S. Barkindo Lifetime Achievement Award récompense les entreprises, les organisations, les projets et les personnes qui contribuent au succès du marché de l’énergie en Afrique. (Source : Journal de Brazza)

Rdc- Elections générales- Le calendrier électoral sera-t-il respecté ?

Selon Dw, pour échanger sur le sujet des élections prévues en 2023, des membres de la société civile et de la Commission électorale nationale indépendante, la Céni, ainsi que des chercheurs, se sont réunis à Kinshasa. La réponse est oui, selon les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la Céni. Et même si rien que dans le territoire de Rutshuru, dans l’est de la Rdc, les combats entre l’armée congolaise et le M23 ont fait près de 200.000 déplacés d’après la coordination humanitaire des Nations Unies, Gérard Bisambu, membre de la plénière de la Céni, se veut rassurant. ( Source : journal de Brazza)