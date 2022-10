Algérie: La journée internationale de la langue maternelle et la semaine africaine des langues en février à Tlemcen

Tlemcen — La wilaya de Tlemcen abritera officiellement du 21 au 26 février prochain les festivités de célébration de la journée internationale de la langue maternelle et de la semaine africaine des langues, a annoncé mercredi dans la ville des hammadites le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

Si El Hachemi Assad a souligné que sa présence à Tlemcen s'inscrit dans le cadre des préparatifs relatifs à la célébration de ces deux événements, en collaboration avec les autorités locales et les représentants de la société civile.

Il a en outre saisi l'opportunité pour présenter, au niveau du Centre d'études andalouses de Tlemcen, un bilan exhaustif des principaux axes du programme de travail du HCA qui vise progressivement la promotion de la langue amazighe dans toutes ses variantes et la généralisation de l'enseignement de tamazight à travers l'ensemble des wilayas du pays.

Il a, dans cette optique, mis en exergue les efforts consentis par l'Etat qui a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour permettre l'enseignement de la langue nationale amazighe dans toutes ses variantes linguistiques.

Si El Hachemi Assad a indiqué que tamazight est enseignée actuellement dans plusieurs wilayas et que des efforts sont menés pour améliorer la qualité de son enseignement et lever toutes les contraintes pour généraliser progressivement l'enseignement de cette langue.

Faisant une évaluation de l'expérience du HCA depuis de longues années, le SG du HCA a affirmé que beaucoup a été fait, notamment sur le plan de la formation des enseignants, des programmes, de l'élaboration de bases de données comportant la terminologie amazighe et la réalisation de petits livrets pour enfants en tamazight, en collaboration avec les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et autres.

Dans sa présentation, le secrétaire général du HCA a souligné l'importance que revêt l'intégration de la langue amazighe dans le système éducatif et aussi dans les grands médias publics qui jouent depuis quelques années un rôle important dans ce domaine.

Il a aussi mis en exergue le travail de partenariat entamé avec les universités et les associations et d'autres secteurs, comme l'édition des livres, dans le but de permettre l'intégration et la promotion de la langue amazighe à travers le territoire national, tout en signalant le rôle joué par le HCA dans la contribution de certaines langues amazighes menacées de disparition comme celle à Tabelbala (Beni Abbes) qui s'appelle Korandji. Une langue composée d'un mélange d'arabe, d'amazigh et d'africain et qui est parlée par environ 2000 personnes actuellement.

"La langue amazighe est une constituante essentielle de la personnalité nationale et, pour ce faire, le HCA s'attelle à l'élaboration d'un journal électronique, des dictionnaires et autres actions à même de développer cette langue", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le SG du HCA a visité mercredi soir le CEM "Bouneghla Abdelkader" dans la daira de Sabra où il a assisté à un cours de Tamazight et a eu un long entretien avec les professeurs de cette matière et les responsables locaux du secteur de l'éducation.

Si El Hachemi Assad poursuivra sa visite, jeudi, dans la région de Beni Snouss pour prendre connaissance des sites et espaces devant abriter les festivités de la journée internationale de la langue maternelle et de la semaine africaine des langues.