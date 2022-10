Algérie: Coordination des efforts pour améliorer la formation au profits des handicapés auditifs

Alger — Les ministres de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ont effectué, jeudi, une visite à l'école des enfants handicapés auditifs (Alger), où ils se sont enquis des principales méthodes pédagogiques et scientifiques de prise en charge des élèves handicapés auditifs.

Cette visite intervient parallèlement à l'ouverture, récemment, de l'Ecole nationale supérieure des enseignants pour les sourds-muets, première du genre aux niveaux national et africain, laquelle a pour mission de doter les écoles spécialisés en enseignants formés sur les plans scientifique et pédagogique pour une meilleure prise en charge des handicapés auditifs.

Elle a également plaidé pour le renforcement de la coopération solidaire et la coordination des efforts avec les secteurs concernés pour améliorer la prise en charge psychopédagogique des personnes aux besoins spécifiques.

Mettant l'accent sur le "renforcement de la communication et des actions" avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour former les enseignants spécialisés dans l'enseignement des handicapés auditifs, Mme Krikou a relevé la disponibilité des écoles spécialisés pour élèves handicapés auditifs.

De son côté, M. Baddari a évoqué l'importance de créer l'Ecole nationale supérieure des enseignants pour les sourds-muets pour une meilleure prise en charge de la catégorie des sourds-muets.

Rappelant que cet effort s'inscrivait dans le cadre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'accès de toutes les catégories de la société à l'éducation, à l'enseignement et à la formation professionnelle, le ministre a fait savoir que cette école devra former 400 enseignants pour prendre en charge les élèves handicapés auditifs dans le cycle secondaire".