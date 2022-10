Algérie: CIO - Noureddine Morceli se félicite de sa distinction à Séoul

Alger — L'ancien champion olympique et mondial algérien sur le 1500 m Noureddine Morceli, s'est félicité jeudi à Alger de sa distinction de l'ordre du mérite international, décerné le 19 octobre en marge de l'assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ANOC), tenue à Séoul (Corée du Sud).

"Je suis fier de cette distinction qui me va droit au cœur. Cet ordre de mérite constitue mon plus beau trophée, qui vient récompenser l'ensemble de ma carrière sportive, c'est un honneur pour moi. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont proposé pour recevoir cette distinction", a indiqué Morceli lors d'un point de presse tenu au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA).

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a décerné le mercredi 19 octobre à Séoul, l'ordre du mérite international à l'ancien champion olympique et mondial du 1500m, Noureddine Morceli, en marge de l'assemblée générale de l'ANOC.

Détenteur de quatre titres mondiaux et sept records du monde, l'ancien Secrétaire d'Etat chargé du sport d'Elite a reçu cette distinction des mains du président du CIO, conformément à la charte olympique pour service rendu à l'olympisme.

Le natif de Chlef n'a pas caché son intention et sa détermination à poursuivre son soutien pour le sport algérien, dans l'objectif de poursuivre dans la voie de la réussite.

"Nous sommes là pour mettre notre expérience au service du sport algérien, dans le but de hisser haut le drapeau national. Je suis en contact permanent avec les athlètes pour leur prodiguer les conseils nécessaires. Je souhaite voir cette génération représenter dignement les couleurs de l'Algérie dans les manifestations internationales".

Et de conclure : "Mon souhait est de voir souvent des athlètes arabes sur la plus haute marche du podium dans les longues distances et sur le 1500 m, et viser des performances dans d'autres spécialités à l'image du saut en hauteur et le saut en longueur, tout en se reposant sur des experts dans le but d'échanger les expériences et développer le sport en général".

Noureddine Morceli, né le 28 février 1970 à Sidi Akkacha dans la wilaya de Chlef, a décroché un diplôme de conseiller en sport au sein de l'université River Side Californie (éducation physique).

Il a également à son actif sept records du monde (cinq en plein air et deux en salle) sur des distances allant du 1500m au 3000m. Il avait également occupé le poste de Secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite en janvier 2020.