Congo-Kinshasa: La Tempêtes des Tropiques - " Pour la première fois les USA appellent le Rwanda à cesser tout soutien au M23 "

Les positions des pays membres du conseil de sécurité de l'ONU, notamment les USA, sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, particulièrement, dans l'Est de la RDC, mercredi 26 octobre à New York, font la Une des journaux parus ce vendredi 28 octobre 2022 à Kinshasa.

Le tabloïd note que depuis le début du " feuilleton M23 ", c'est pour la toute première fois que les États -Unis d'Amérique appellent clairement l'armée rwandaise et certains acteurs congolais à cesser tout soutien à cette force négative du M23. Du haut de la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Ambassadeur Robert Wood, Représentant alternatif pour les Affaires politiques spéciales a utilisé un ton ferme, affirme ce quotidien.

L'administration américaine, par l'entremise de l'Ambassadeur Robert Wood, a donné sa position lors de la réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la situation dans la région des Grands Lacs le mercredi 26 octobre à New- York.

Tout en déplorant la situation sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs, les USA appellent les groupes armés à cesser leurs attaques contre les populations vulnérables de la République démocratique du Congo, poursuit ce journal.

Pour les États-Unis, la MONUSCO reste essentiel pour apporter la paix dans l'Est de la RD Congo, a indiqué l'ambassadeur.

La RDC et la Région des Grands Lac s méritent l'attention et l'appui complet des USA, a dit le diplomate Robert Wood. Au sujet des manifestations anti-MONUSCO organisées à travers le pays, l'administration américaine invite les autorités congolaises à travailler avec la force Onusienne pour un retrait graduel et responsable, rapporte La Tempêtes des tropiques.

" Ces violences sont inacceptables, et les États-Unis exigent des groupes armés qu'ils mettent fin à leurs attaques contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à cesser de soutenir ces groupes, notamment l'aide apportée par les Forces de défense rwandaises au M23 ", a déclaré l'ambassadeur américain Robert Wood, rapporte La Prospérité qui publie l'intégralité de ce discours dans ses colonnes.

Mais au-delà de la condamnation du Rwanda, les Etats-Unis appellent aussi à des solutions politiques pour juguler la crise sécuritaires dans l'Est de la RDC, fait savoir L'avenir. Pour l'Ambassadeur Robert Wood, Représentant alternatif pour les Affaires politiques spéciales, il va de soi que l'instauration de la paix dans les Grands Lacs ne passera pas par la force. La paix dépend d'un processus politique, d'une volonté politique et de solutions politiques.

" C'est sur cette voie du dialogue que la RDC s'est engagée, en dépit de la volonté du Rwanda de torpiller tout effort dans ce sens ", commente ce quotidien.

Poursuivant sa déclaration, le délégué des Etats-Unis a noté que les États de la région ont déployé des troupes pour faire face à l'insécurité croissante dans l'Est de la RDC, jugeant impératif que celles-ci n'aggravent pas une situation déjà tendue, note quant à lui, EcoNews.

À ce titre, l'américain, a appelé les dirigeants régionaux à veiller à ce que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains, accordent la priorité à la sécurité des civils et s'abstiennent d'activités illicites, telles que l'extraction de ressources naturelles. Il est également essentiel qu'elles se coordonnent avec les forces armées de la RDC et la MONUSCO, entre autres, poursuit le tabloïd.

De plus, les États doivent notifier formellement le Comité des sanctions 1533 de cette assistance, y compris les forces burundaises déployées bilatéralement et dans le cadre de la Force régionale la Communauté de l'Afrique de l'Est, a ajouté l'ambassadeur des Etats Unis, conclut Econews.

La position des États-Unis d'Amérique au conseil de sécurité des Nations-Unies contre le Rwanda a été salué par le gouvernement de la République démocratique du Congo a, à travers son porte-parole, Patrick Muyaya, salué jeudi 27 octobre 2022, souligne pour sa part Congo Nouveau.

Pour Patrick Muyaya, rapporte ce journal, les autres pays devraient emboîter le pas et œuvrer pour mettre fin à cette barbarie de la part de Kigali.

" Nous saluons la position claire du gouvernement américain contre le soutien que le Rwanda apporte au M23. Les autres pays devraient emboîter le pas et œuvrer pour mettre fin à cette barbarie qui cause la mort et le déplacement massif de nos populations ", a écrit sur Twitter Patrick Muyaya.

Et quant à la position des autres pays, membres du conseil de sécurité, La République épingle celle de la France. Ce tabloïd rapporte que la France par sa représentante adjointe à l'ONU, Nathalie Broadhurst, a plaidé devant le conseil de sécurité des Nations-Unies pour que le dialogue soit maintenu entre les Etats de la région.

Pour elle, " toutes ces initiatives de paix pour la région et des engagements pris produiront des résultats concrets ".

Ce journal souligne que contrairement à d'autres capitales qui brandissent les prescrits de Nairobi, la France prend appui notamment sur la feuille de route de Luanda et particulièrement la réunion, organisée, en septembre à New-York sous l'égide du Président Emmanuel Macron.

Clairement, note ce bihebdomadaire, la France appelle donc, une nouvelle fois, au retrait du M23 de toutes les localités occupées et à la coopération " pour mettre un terme à l'action des groupes armés, y compris des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

La Tempête des Tropiques revient et note, elle, les positions de la Russie et de l'Inde. La Russie a appelé la communauté internationale à un soutien spécial à la RDC pour la pacification de l'Est, en proie à des conflits armés, depuis plusieurs années, rapporte ce quotidien.

De son côté, l'un des représentants de l'Inde a encouragé les stratégies mises en œuvre à Kinshasa pour le renforcement des capacités opérationnelles des FARDC, le programme de désarmement et de démobilisation sans oublier la lutte contre l'exploitation illégale, le trafic et le commerce des ressources naturelles. Pour le diplomate indien, l'aboutissement du désarmement et de la démobilisation ne manquera pas de permettre un développement durable au pays cher à Patrice Emery Lumumba, souligne le journal.