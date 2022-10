Sénégal: Soupçons de corruption sur un achat d'armes négocié par le ministère de l'Environnement

" Des allégations dénuées de tout fondement ", c'est ainsi que le gouvernement sénégalais qualifie dans un communiqué le rapport de l'OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporters Project) sur l'important contrat d'armement souscrit par le ministère sénégalais de l'Environnement, en début d'année. Le réseau international de journalistes qui s'est procuré ce contrat, conclut à de forts soupçons de corruption et de surfacturation.

Il n'y a eu aucun appel d'offres pour ce contrat d'armement, il n'a pas été rendu public et il implique un fournisseur pour le moins douteux, souligne le rapport du réseau de journalistes OCCRP. Le fournisseur, Lavie Commercial Brokers, est une société créée pour l'occasion par un Nigérien, Aboubakar Hima, dit " Petit Boubé ", déjà mis en cause dans des affaires de détournement et de corruption liées à des centaines de millions de dollars de contrats d'armement, auNigeria et au Niger où il était au coeur d'un audit sur un achat d'armes en 2020.

Dans le document apparaît une somme globale, 77 millions de dollars, un budget qui dépasse de loin les besoins du ministère sénégalais de l'Environnement pour équiper les gardes forestiers, jugent les experts interrogés par l'OCCRP. Aucun détail sur le prix des différents types d'armement et de services mentionnés : pistolets semi-automatiques, munitions, fusils d'assaut ou formations au pilotage de drones. Ce qui renforce, selon ces mêmes experts, les soupçons de surfacturation.

Le gouvernement sénégalais répond que " le ministère de l'Environnement est fondé à passer des contrats d'armement " et il met en avant le développement des " mouvements terroristes " et des trafics illicites de bois pour justifier ce contrat, par ailleurs soumis au secret défense, rappelle-t-il, et donc confidentiel.