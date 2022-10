Afrique du Nord: Sahara occidental - La Minurso, mission de l'Onu, reconduite pour un an

Le Conseil de sécurité a reconduit la mission de l'ONU au Sahara occidental pour un an - malgré l'abstention de la Russie et du Kenya. La nouvelle résolution adoptée ce jeudi 27 octobre prévoit de laisser plus de marge de manœuvre au représentant spécial du secrétaire général sur place pour faire avancer le processus politique.

Le texte apporte quelques changements par rapport à la résolution reconduisant la Minurso l'an dernier. Première modification : pour les auteurs du texte - les Etats-Unis-, les différents points de vue des acteurs considérés comme les parties au conflit doivent être pris en compte. Le texte encourage donc le Maroc, le Front Polisario, mais aussi l'Algérie et la Mauritanie à s'engager avec l'envoyé spécial du patron de l'ONU, Staffan de Mistura.

Deuxième mise à jour : la résolution réclame une reprise des réapprovisionnements sûrs et réguliers des équipes de la Minurso. Depuis la rupture du cessez-le-feu en novembre 2020, le Front Polisario a imposé des restrictions de mouvement à la Minurso... et cela a considérablement limité la capacité de la mission à réapprovisionner ses sites d'équipe à l'est du mur des sables, barrière de séparation érigée au Sahara occidental par le Maroc dans les années 80.

Enfin, le texte reflète les inquiétudes concernant la grave insécurité alimentaire et la malnutrition dans les camps de réfugiés de Tindouf à cause des déficits de financement - et appelle aux dons.