Afrique: Ces chiffres de l'engagement allemand dans la protection climatique et l'adaptation au changement climatique au Togo

Publié le vendredi 28 octobre 2022, par Gabinho

Le climat et le développement sont indissociables - la crise du climat est le défi mondial de notre époque. Voilà pourquoi l'Allemagne soutient le Togo dans sa transition juste vers une économie écologiquement durable, protégeant le climat et adaptée au changement climatique. L'accent est mis sur les investissements en énergies renouvelables, la formation professionnelle et l'agriculture.

La semaine européenne de la diplomatique climatique au Togo, édition 2022 était une occasion pour la coopération allemande de présenter ses réalisations dans le domaine de l´irrigation solaire, l´électromobilité grâce aux motos et tricycles électriques ainsi que des mini-réseaux. Ces innovations sont réalisées à travers la GIZ, notamment avec l'appui du projet " Electrification Rurale au Togo " (ProEnergie).

En dehors de ces interventions, des technicien*nes.s togolais*es reçoivent des formations afin d'acquérir des compétences pour conceptualiser, installer et maintenir de tels systèmes. Ce volet formation est appuyé par le " Programme pour le Développement Economique Durable " (ProDED). L'installation photovoltaïque du bureau de la GIZ au Togo, de 40 kWc a également été présentée.

Outres ces appuis de la coopération technique, l'Allemagne contribue aussi avec plusieurs dizaines de million d'Euro au financement de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Nangbéto, ainsi que des projets d'extension de réseaux électriques de Lomé et des centres urbains du Togo, à travers la KfW (projets PEREL et PERECUT avec l'UE et l'AFD).