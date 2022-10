Afrique: REFLET/UNOCA - Promouvoir la participation politique des femmes au Gabon

Le Réseau Femme Lève-Toi,(ReFlet), en collaboration avec l'Unoca, a initié un atelier de réflexion sur le thème :"Vision et changement pour l'amélioration de la participation politique des femmes au Gabon". Cet atelier, aux dires de Nathalie Zemo Efoua, a eu pour ambition, d'identifier les conditions pour aboutir de façon effective, à l'amélioration de la représentation des femmes aux fonctions politiques supérieures et dans les instances de prise de décisions.

Elles étaient nombreuses, ces femmes politiques, leaders d'opinions, des femmes membres des associations et mouvements religieux, à prendre part active à l'atelier de réflexion sur la thématique : "Vision et changement pour l'amélioration de la participation politique des femmes au Gabon". Il y avait aussi des hommes, leaders politiques et des jeunes leaders, tous présents à ce rendez-vous du donner et du recevoir.

Au terme de ces trois jours de réflexion, Nathalie Zemo Efoua, Présidente du Réseau Femme Lève-Toi,(ReFlet) a fait savoir que "cet atelier a eu pour ambition d'identifier les conditions pour aboutir de façon effective à l'amélioration de la représentation des femmes aux fonctions politiques supérieures et dans les instances de prise de décision".

Aussi, a t-elle poursuivi ses propos en soulignant que "la problématique évoquée constitue en quelque sorte, un nœud gordien", tant il persiste, malgré le dispositif légal existant bien que perfectible, mais toutefois favorable aux femmes. Le Réseau Femme Lève-Toi, cette association militante des droits humains, présidée par Nathalie Zemo Efoua, salue les avancées notables du gouvernement de la République gabonaise. Il s'agit par exemple de :

-La Loi fondamentale qui consacre un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles ;

La loi 09/2016 du 05 septembre 2016 relative aux quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'Etat ;

La loi 006/2021 du 06 septembre 2021 portant élimination de toutes violences faites aux femmes.

Savina Ammassari, Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Gabon a apprécié et salué cet atelier de réflexion à sa juste valeur. Elle soutient d'ailleurs qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Le Système des Nations Unies, affirme t-elle, oeuvre pour promouvoir la participation politique des femmes et des jeunes. "Nous accompagnons le processus de renforcement des candidatures et équiper les femmes, les jeunes femmes pour qu'elles puissent participer activement à la vie politique. C'est une mesure qui fait partie de notre engagement pour atteindre la parité, l'égalité des genres"assure t-elle.

Poursuivant ses propos, la Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Gabon dit soutenir l'instruction des femmes. "Nous soutenons l'éducation des filles. Nous sommes pour la parité à l'école jusqu'à la fin du Bac. Éduquer les filles, c'est developper la nation. Les femmes vont formuler les politiques qui sont importantes pour les femmes. Je pense par exemple aux aspects relatifs à l'accès à la Santé, à l'Education, au logement, à la création des crèches pour enfants...ces choses qui profitent à la société" fait-elle savoir.

Il faut noter que le problème de la participation politique des femmes a été examiné de manière structurée, les trois jours durant. Et au sortir de cette réflexion, les participants nourrissent l'espoir d'un univers politique qui va loger dans la sérénité au Gabon. Le pays dans lequel :

L'Etat applique équitablement la loi sur le financement des partis politiques et établit une budgétisation sensible au genre dans les institutions publique et privées, avec une obligation de redevabilité contrôlée dans le cadre des missions de l'observatoire des droits de la femme ;

Les hommes sont partie prenante dans tous les processus d'amélioration de la participation politique des femmes, en vue d'une représentation renforcée des femmes dans les instances de prises de décisions ;

Il y a plus de femmes de pouvoir que des femmes du pouvoir, qui ont une image positive d'elles-mêmes, de la politique, et se sont outillées pour participer à l'assainissement de pratiques politiques afin de susciter une émulation sincère ;

Les citoyens reçoivent une éducation civique et familiale paritaire qui combat l'instrumentalisation des femmes, favorise la solidarité féminine,leur permet de concilier leur rôle dans les ménages et dans l'sphère publique, tout en disposant les hommes à accompagner les hommes en politique ...