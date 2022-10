Madagascar: Finances publiques - La LFI 2023 adoptée en Conseil des ministres

Le projet de loi de finances 2023 a été adopté lors du Conseil des ministres d'avant-hier. Et ce, en respect du délai réglementaire puisque la présentation au Parlement est prévue à partir du 31 octobre.

Le rapport du Conseil des ministres parle d'une loi de financesélaborée en adéquation avec le Plan Emergence Madagascar. Parmi les priorités de l'orientation stratégique de cette LFI figure notamment le développement industriel, le tourisme, l'énergie renouvelable, l'agriculture et l'élevage. C'est ainsi que des mesures d'incitation fiscale sont prévues pour les investissements relatifs à la mise en œuvre du projet One District One Factory (ODOF), ainsi que les projets hôteliers.

Des dispositions fiscales et douanières plus attractives sont également mises en œuvre pour les initiatives de développement touristique comme l'entrée de bateaux de croisière, de catamarans, de montgolfières et de parcs d'attraction. Dans le domaine énergétique, la production d'éthanol et les énergies renouvelables sont également favorisées. Les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation sont bien évidemment prioritaires en matière de dépenses.