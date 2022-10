Madagascar: Grossesse non désirée - 96% des Malgaches contre la légalisation de l'avortement

La majorité des Malgaches contestent encore la pratique de l'interruption volontaire de grossesse. C'est le cas pour les grossesses non désirées, l'inceste et le viol.

Les grossesses non désirées restent un problème de santé publique important. C'est dans cette optique que l'Afrobaromètre a réalisé un sondage dans les 23 régions pour connaître les perceptions des Malgaches sur la pratique de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG) dont les résultats ont été présentés hier à Ambaranjana. Selon les données obtenues, la majorité des Malgaches, dont le taux est estimé à 96%, sont contre la légalisation de l'avortement en cas de grossesse non désirée. Ce taux est de 85% pour le viol et de 83% pour l'inceste. Cependant, 65% l'approuvent quand il s'agit d'une grossesse à risque. Cette enquête a également indiqué que l'opposition à l'IVG est plus forte dans les villages où 96% des enquêtés la désapprouvent contre 88% dans les villes. En général, le droit à l'avortement est encore fortement contesté puisque 94% des Malgaches ne sont pas d'accords pour dire que " toutes les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter ".

Violences. Une autre enquête sur la Violence basée sur le genre (VBG) a également été réalisée dans la foulée. D'après ce sondage, sept Malgaches sur dix pensent que la violence domestique est une affaire privée et non une affaire pénale. Une écrasante majorité des Malgaches (92%) estime qu'il n'est jamais justifié qu'un homme use de la force physique pour discipliner sa femme. 35% des enquêtés affirment qu'il est courant pour les hommes d'utiliser la violence contre les femmes et les filles dans leur communauté. À noter que les résultats de ce sondage seront mis à la disposition du grand public à travers le site de l'Afrobaromètre.