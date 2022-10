Madagascar-Japon - Transfert de technologie de production de combustible à base de balle de riz

Soavinandriana dans la région Itasy est la première bénéficiaire d'un transfert de technologie japonaise sur la production de combustibles solides à base de balle de riz.

Des ingénieurs japonais, en la personne de Yanaka Yuishi et de Yamanaka Yasumitsu, ont dispensé une formation sur la grind mill ou machine extrudeuse, produisant des combustibles solides à base de balle de riz sous forme de copeaux de curl. Elle a été faite au profit des techniciens malgaches à Soavinandriana. Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'association AOTS (Association pour la coopération technique outre-mer et les Partenariats durables) en collaboration avec la société Madagascar Services représentée par son directeur, Asakawa Hideo. Ce transfert de technologie japonaise est ainsi le fruit de la coopération renforcée entre Madagascar et le pays du Soleil Levant.

Plus économique. " Cette technologie grind mill peut être utilisée pour la production de briquettes, de copeaux de curling et de balles de riz moulues. Sa capacité de traitement des matières premières s'élève à 120 kg par heure. Il s'agit d'un modèle économique développé dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de la JICA en Tanzanie. On peut utiliser cette machine extrudeuse même dans les zones reculées non électrifiées ", a fait savoir l'ingénieur japonais, Yanaka Yuishi. Pour sa part, Harimanana Randriampenomaro, un entrepreneur à Sovianandriana, a témoigné des avantages tirés de l'utilisation de cette nouvelle technologie japonaise. En effet, " Cela permet de remplacer le charbon et le bois de chauffe utilisés en combustibles domestiques. Les balles de riz sont encore peu exploitées à Madagascar. Nous en disposons en grande quantité d'autant plus que le pays est un grand producteur de riz. En outre, l'alternative est économique car il faut un sac de balles de riz pour faire cuire le repas de 70 personnes en une journée contre 5 sacs de charbon. L'utilisation de cette technologie permet ainsi de réduire l'exploitation forestière tout en préservant l'environnement. Le pays devrait être un grand producteur de combustibles solides à base de balles de riz avec l'appui de l'Etat ", a-t-il conclu.