Madagascar: Environnement - Du charbon vert pour réduire l'exploitation des forêts

Des charbonniers d'Ambilobe produisent du charbon vert. Cette nouvelle filière devrait réduire la pression sur les forêts.

Jean Claude Randriampanjary s'est lancé dans la production de charbon vert, depuis 2019. Selon ce gestionnaire de meules GreenMad Dome Raitra (GMDR) au sein de l'association productrice de charbon à Marivoraona (FVMSM), son association arriverait à produire plus de cent vingt sacs de charbon, par semaine, avec trois meules améliorées. Soit, deux fois plus des productions sur des meules traditionnelles. L'association est approvisionnée en bois, issus des parcelles de reboisement dans le fokontany Isesy à Ambilobe, pour produire ce charbon vert.

" Pour réduire les pressions sur les aires protégées, les villageois sont encouragés à se lancer dans le reboisement à vocation bois-énergie, qu'ils pourront exploiter, par la suite. Cette initiative devrait améliorer leur source de revenus, contribuer à la protection de l'environnement et à lutter contre le changement climatique ", explique Jérémy Randriarimalala, responsable de reboisement, chef d'équipe ECO, un groupe d'expert qui travaille avec le programme Protection et exploitation durable des ressources naturelles (PAGE 2) de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), hier.

Dans la région de Diana, 90% des productions de charbon sont illicites. À Ambilobe, l'exploitation des forêts commencerait à diminuer, grâce à l'installation de vingt-deux meules GMDR.

Changement climatique

Une parcelle de 2 000 hectares est reboisée pour fournir les matières premières utilisées par les charbonniers. Les zones reboisées ont été augmentées pour booster leur production. L'objectif est d'effectuer 40 000 hectares de reboisement, en 2030. Car les productions de ces associations, estimées à 20 tonnes par an, ne satisfont pas encore les besoins d'Ambilobe. " Elles ne représentent que 6% des demandes d'Ambilobe. Ambilobe consomme 9 000 tonnes de charbon par an", rajoute Jérémy Randriarimalala.

Cette filière Charbon vert s'inscrit dans les actions de lutte contre le changement climatique et de réduction de la production de CO2 et de Méthane de la Page2/GIZ, dans le Programme d'Appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières Inclusives (AFAFI-Nord), cofinancé par l'Union Européenne et le ministère Fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

" Une meule GMDR produira trois fois plus de charbon de bois qu'en utilisant un four traditionnel. Il y a zéro perte. Un GMDR est, par ailleurs, capable d'empêcher la production de plus de 400 tonnes de C02 ". Jean Claude Randriampanjary, pour sa part, demande un contrôle plus strict des forêts. " Les exploitations illicites ont, certainement, diminué, mais elles persistent. Il y a encore des charbonniers qui installent des meules traditionnelles dans la forêt, sans être sanctionnés ", dénonce-t-il.