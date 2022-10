Madagascar: Projet Projet RODUIR sur les digues IKOPA et SISAONY - Mille personnes reçoivent leurs compensations

Une réunion relative au Projet PRODUIR s'est tenue le mercredi 26 octobre au CDA Andohatapenaka. Les présidents des fokontany et les personnes affectées par le projet (PAPS) sur les chantiers des digues étaient présents.

La réunion a permis de faire un rappel concernant les procédures de paiements, de dresser la situation des paiements des Bien Non Titrés (BNT) des travaux sur les digues (les biens non titrés englobent les activités suspendues temporairement le temps des travaux) ainsi que de mettre en avant le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). Cette structure a été mise en place pour permettre de traiter toutes les plaintes relatives au projet.

Conduite par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), la délégation qui a rencontré les PAPS et les chefs fokontany a été composée de l'équipe de l'Unité de Gestion du Projet (UGP), l'AGETIPA, le Maitre d'Ouvrage Institutionnel et Social (MOIS), Colas, l'entreprise en charge des travaux, Egis Inframad, la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) et l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA).

Même si le dimensionnement initial des travaux prévus a été réalisé de sorte de minimiser les impacts sociaux, des déplacements temporaires d'activités économiques usagères des rivières ont eu lieu, comme les activités des lavandières et les briqueteries. Aucun déplacement d'habitation ou d'entreprise n'est prévu pour les travaux sur l'Ikopa et la Sisaony.

Enquêtes

Dans le processus de PRODUIR, une enquête socio-économique au niveau des zones touchées par les travaux a été réalisée durant les périodes 2017-2018 afin d'analyser les enjeux sociaux. Les ménages et les entreprises qui seraient affectés ont été également consultés. Pour chacune des étapes impliquant la consultation des populations, la communication en amont a été réalisée à travers des réunions avec les arrondissements, les communes et les chefs de fokontany. Des campagnes d'affichage ont été réalisées dans les lieux clés de chaque fokontany, ainsi que des annonces radios et des insertions dans plusieurs journaux quotidiens.

Dans un second temps, une fois l'emprise finale des travaux déterminée, un recensement exhaustif des ménages et entreprises touchés a été réalisé afin de déterminer l'état de référence socio-économique des ménages et leurs souhaits de compensation. L'enquête socio-économique a été arrêtée le 27 mars 2020 et validée par l'administration le 7 septembre 2021. Les dossiers ou les demandes qui sont parvenus ultérieurement n'ont plus été enregistrées. Il en est ressorti du processus une liste de 1 118 bénéficiaires de compensation pour les PAPS des digues de l'Ikopa et de la Sisaony. Une première vague de paiement a été réalisée en mai 2022. Elle a concerné 944 personnes. La deuxième et dernière vague devrait survenir à la fin du mois d'octobre. 174 personnes recevront leur compensation. Il est à noter que les montant des indemnisations n'est pas uniforme mais ils dépendent des types d'activité.

À rappeler que le projet PRODUIR vise principalement à améliorer la résilience aux inondations des populations dans certains quartiers défavorisés du Grand Antananarivo et d'impacter positivement les conditions de vie en milieu urbain.

À propos de PRODUIR

PRODUIR vise à améliorer les conditions de vie en milieu urbain et la résilience aux inondations des populations dans certains quartiers défavorisés du Grand Antananarivo. Par ailleurs, le projet vise également à améliorer les capacités des acteurs à répondre rapidement et efficacement à une situation d'urgence/crise. Le projet se concentre principalement sur :

L'amélioration du système de drainage en vue de la protection contre les inondations des quartiers vulnérables

Le lancement d'activités-clés qui aideraient les institutions à résoudre les problèmes liés au développement urbain.