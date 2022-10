Madagascar: Trois jours de débat à Mahamasina

La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information sera célébrée au Stade Barea Mahamasina les 3, 4 et 5 novembre. Elle est soutenue par l'Unesco et verra la participation de près d'une soixantaine d'exposants, dont des groupements de patrons de presse, des écoles et instituts de formation en communication, des agences de communication, des organismes non gouvernementaux et des agences étatiques.

" L'objectif c'est de sensibiliser le grand public sur l'importance d'avoir le sens critique par rapport aux informations qui sont relayées, que ce soit par les médias traditionnels ou les nouveaux médias", indique Fetra Rakotondrasoava, directeur général de la Commu-nication auprès du ministère de la Communication et de la culture. Un colloque sur la désinformation sera également inclus dans le cadre de cette célébration. Des masters class sur des fact cheking seront de même organisés dans ce sens.

" L'objectif est de pouvoir viser la consommation responsable des informations qui circulent ", enchaine le Directeur général. Durant la semaine de célébration, des données seront collectées pour les sortants des universités de communication. Et ce dans le cadre du centre d'incubation qui va être lancé en tant que plateforme de rencontre de l'offre et de la demande dans le domaine de la communication et de la culture.