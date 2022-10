Madagascar: Festival Jerijery - Une dix-neuvième production pour Vavatenina

La 19ème édition du festival " Jerijery " se tiendra du 1er au 6 novembre dans le district de Vavatenina, région d'Analanjirofo.

Une promotion déjà pigée. Le festival Jerijery se fait entre le 26 octobre et le 4 novembre de chaque année. Le district de Vavatenina qui se localise dans la région d'Analanjirofo est le point de rendez-vous de l'événement. Il est spécialement dédié à la promotion de la ville de Vavatenina et ses environs, ainsi que les développements de la région environnante. Devenu une habitude festive depuis 2001, le fondateur du festival, Tida Raphael, accompagné de ses amis et de plusieurs artistes locaux, a manifesté la volonté de réaliser un projet ambitieux contribuant au développement culturel, économique, social et sportif de la circonscription administrative de Vavatenina.

" Pour ce 19ème Jerijery, nous attendons autour de trois mille personnes. L'objectif fixé au début était d'obtenir une visibilité plus étendue de Vavatenina afin d'apporter un développement dans ce district. " Jerijery " est le moment opportun pour la localité de recevoir le maximum de visiteurs. Avant la création du festival, il n'y avait aucun hôtel en ville. Mais depuis l'instauration de Jerijery, les efforts ont été fructueux, le développement est désormais en bonne voie car plusieurs chambres d'hôtes ont été construites " exprime Raphael Andonie, organisateur de l'événement.

Aucun moment ne sera épargné par le festival durant sa célébration, avec le programme chargé de nombreuses activités et de spectacles. L'authenticité culturelle de Vavatenina sera mise en valeur. Pour ce fait, un concours de " vakodrazana ", de carnaval, de danses, des activités sportives seront au programme. De nombreux artistes ont été appelés pour réchauffer l'événement. Nadio, Vanessa & Judeons, Rixman & Shaheen, Ampasimbola Connexion ouvriront les réjouissances le vendredi 4 novembre.

Le groupe Kasy Gasy Valeur, Smaven, Tida Kenny, Florida et Perlove se succèderont sur scène le samedi 5 novembre. Dans la soirée du samedi, place à l'ambiance vibrante avec Lien Bouessa, Tida Kenny et Jean Kely & Basta. Elidiot, Mad Max, John Love et Ricky Iron clôtureront la fête le dimanche 6 novembre. " Jerijery ", un moment inouï pour le district de Vavatenina.