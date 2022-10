Madagascar: Tennis de table - Ambohipo comme site pilote

L'organisation non gouvernementale Ping pour Tous continue sa mission de vulgariser le tennis de table dans la périphérie de la capitale. Pas plus tard que le mardi 18 octobre, Ping pour Tous, a reçu la délégation bretonne représentée par le vice-président de la région Bretagne, Pierre Pouliquen, et le président du club G.V Hennebont Tennis de table, Bruno Abra-ham. Tous se sont déplacés à l'école primaire publi-que d'Ambohipo pour appliquer la thématique " Éducation ".

À travers ce volet éducation, l'organisation en se rendant dans ce quartier cosmopolite d'Ambohipo, vise l'accès d'une éducation de qualité aux enfants défavorisés. Dorat Rakotoarisoa, président de Ping Pour Tous, a expliqué la philosophie de son organisation. " Par le tennis de table, nous leur transmettons des valeurs citoyennes, nous les regroupons autour d'une activité ludique et sportive, nous les sensibilisons à vivre ensemble, à l'éveil et à la réussite scolaire. Le choix du site d'Ambohipo est logique par la mixité de la population, d'autant plus que les infrastructures existent déjà. Cette action s'ouvrira aux autres EPP, entre autres celles de Vohibola pour le troisième arrondissement, d'Antanimena, et de Soamandra-kizay pour d'autres arrondissements, et chaque arrondisse- ment trouvera son compte ", conclut-il.

La délégation qui s'est rendue à Ambohipo a pu constater un réel engouement des élèves à pratiquer le sport. Surtout que le tennis de table a été une trouvaille pour eux. Les éducateurs ont constaté que plus de cent élèves très dynamiques et enthousiastes de l'EPP d'Ambohipo ont assimilé très vite les enseignements et tout le monde a hâte de se retrouver aux prochaines séances.