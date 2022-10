Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar U23 - Dix-sept équipes, deux titres en jeu

Cinquième sommet national de la saison. Après le championnat national de beach soccer à Toamasina, le championnat de Madagas-car 2D et ceux des U14, U19 et U21, puis le championnat des seniors 1D, la Coupe de Madagascar U23 garçons et filles aura lieu du 29 octobre au 5 novembre dans la capitale. Dix-sept clubs dont neuf chez les garçons et huit chez les filles sont engagés pour disputer la joute nationale. Comme d'habitude, la majorité des équipes participantes vient d'Analamanga.

Cette ligue aura cinq représentants chez les garçons, et un club chacun pour Boeny, Atsimo-Atsinanana, Ihorombe et Haute-Matsiatra. Chez les filles, cinq clubs d'Analamanga entreront également dans la course. Après le désistement au dernier moment de l'AS Mami d'Atsinanana, deux autres ligues y seront représentées, à savoir le Boeny qui alignera deux formations et l'Ihorombe avec une équipe. Les matchs des deux premiers jours des éliminatoires, les 29 et 30 octobre, se joueront sur le terrain extérieur de la Gendarmerie nationale à Betongolo. La compétition se poursuivra au gymnase de Mahamasina, du 31 octobre au 5 novembre.

"Selon le règlement et vu le nombre des inscrits, les équipes engagées chez les garçons comme chez les filles seront réparties en deux groupes... Les huit équipes engagées chez les filles, et les huit mieux classées pour les garçons disputeront par la suite les quarts de finale", détaille le directeur technique national, Jean Honoré Razafinjatovo, en évoquant la formule de la compétition.