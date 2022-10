Madagascar: FrancophonieE - Deux jeunes malgaches participent au congrès de la jeunesse

Trois jeunes étudiants membres des clubs leaders étudiants francophones (Clef), dont deux malgaches et un mauricien représentent l'Afrique Australe et l'Océan Indien au Congrès de la jeunesse estudiantine qui a eu lieu hier et ce dans le cadre de la 2ème édition de la semaine mondiale de la francophonie scientifique qui se tient du 25 au 28 octobre 2022, au Caire, en Egypte. Le congrès mettra en avant l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, une thématique en ligne avec l'un des axes stratégiques majeurs de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF).

Le 1er congrès de la jeunesse estudiantine francophone réunira le réseau mondial des clubs étudiants de l'AUF et accueillera les présidents des Clef - clubs leaders étudiants francophones. Ces clubs ont été formés et créés suite à un appel à candidatures lancé en juin 2022 auprès des étudiants inscrits dans les mille établissements d'enseignement supérieur membres de l'AUF. Ce rassemblement de la jeunesse francophone regroupera plus de cent étudiants en provenance de cinquante pays.

Ces jeunes vont assister au lancement officiel des Clef, pour établir un premier contact entre les représentants des clubs à des fins de collaboration et de réseautage, mais aussi pour vivre une immersion à travers un programme riche en activités et en échanges autour de la thématique " l'entrepreneuriat comme voie du succès par l'innovation ". C'est une compétition de jeu d'entreprise dans le but de réaliser un exercice d'équipe et de créativité afin d'aboutir à des pistes de réflexions autour de nouveaux défis.