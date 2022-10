Madagascar: Athlètisme - Vingt futurs entraîneurs en formation

Renforcer les capacités des entraîneurs en compétences et techniques. C'est le but d'un stage de formation des entraineurs de niveau I en athlétisme, qui sera organisé à Antananarivo du 31 octobre au 9 novembre, par la Fédération malgache d'athlétisme (FMA) en collaboration avec World Athletics..

Il se déroulera dans l'enceinte de la FMA, au stade municipal d'Alarobia. Le Mauricien Frankie Lebon, Hanitra Rakotondrabe et la direction technique nationale de la Fédération animeront ce stage pendant dix jours.

La formation s'inscrit dans le cadre du système de formation et de certification des entraineurs de la FMA. La formation s'articule autour de trois volets: théorique qui concerne la théorie générale de l'athlétisme et des différentes disciplines; physique qui consiste à entrainer les stagiaires ; et de planification pour initier ces derniers à la planification et à la conduite d'une séance d'entrainement. En effet, il s'est avéré nécessaire pour la FMA de s'investir dans une dynamique qui vise à donner aux vingt futurs entraineurs-encadreurs, issus des régions de l'ile, les techni-ques et les outils adéquats afin de réussir leur mission.

Ouvrir la voie

Durant la formation, il sera question de cours magistraux en salle (notamment en anatomie, en physiologie, comment enseigner les apprentissages de toutes les disciplines en athlétisme dans tous les détails) qu'ils pratiqueront sur terrain.

À moins d'un an de la XIe édition des JIOI de 2023, ce stage arrive à point nommé. Le directeur technique national, Hery Rambeloson apporte quelques précisions. " Vingt participants issus des tous les CTR et des ligues régionales sont attendus. L'objectif est d'augmenter le nombre des entraineurs malgaches afin de faciliter la vulgarisation de la discipline. Ce stage est une occasion pour ceux qui y seront présents d'avoir le numéro matricule qui leur ouvrira la voie pour la fonction d'entraineur ", conclut-il. La possession d'un diplôme d'entraineur de niveau I est la condition sine qua non pour enseigner l'athlétisme.