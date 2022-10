Madagascar: Projet Lalankely - Les communautés plus impliquées dans la gestion des infrastructures

La responsabilisation des communautés pour gérer les infrastructures du désenclavement et autres est incluse dans le projet Lalankely III. Des micro-projets sont également initiés au niveau de quelques communes.

La pérennité des infrastructures réalisées demeure un des enjeux principaux des projets urbains. La gestion pérenne des infrastructures locales et en milieu urbain sera désormais assurée par la communauté. Le lancement des activités de gestion communautaire des ouvrages Lalankely a eu lieu, hier au Yandi By Pass. Il s'agit des infrastructures de désenclavement comme les voies carrossables : ruelles, escaliers, passerelles ainsi que les bornes fontaines, bassins, lavoirs, blocs sanitaires et d'infrastructures dites de " vivre ensemble" comme les bibliothèques, espaces publics, et le terrain de sport. Cette action entre dans le cadre du Lalankely Ill, financé par la France à travers l'Agence française de développement et européenne (AFD) dont le Maitre d'ouvrage est le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF) et le Maitre d'ouvrage Délégué est l'Agence d'exécution des travaux publics et d'aménagement (AGETIPA).

Dans le cadre de ce projet, mille sept infrastructures ont été mises en place. Ces infrastructures ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des habitants du Grand Tana en améliorant leur mobilité au quotidien et en les équipant des infrastructures de base. Pour le projet Lalankely Ill, le groupement Gret a à ce jour vingt-huit communes avec deux cent vingt fokontany à mettre en place leurs systèmes de gestion en passant par l'appropriation des ouvrages par les bénéficiaires, donc, les autorités locales et les habitants. Afin que ce système de gestion soit le plus durable, le groupement a misé sur l'implication, l'innovation et le renforcement de capacités. " Dans le cadre du projet Grand Tana, la phase III implique la mise en place des micro-projets dans le cadre du Lalan-kely au niveau communal. Les infrastructures mises en place sont inclus dans le projet Grand Tana", indique le maire de la Commune Soavina.

Valorisation

Dans le cadre de cette responsabilisation des parties prenantes, la commune a la maitrise d'ouvrage du service de gestion. Le fokontany est le gardien de la qualité du service. Et le comité d'habitants fait en sorte d'honorer ses engagements envers les autorités. Le bon fonctionnement fait l'objet d'un consensus et d'une validation des concernés. Ces acteurs bénéficient également d'un renforcement de capacités sur la construction d'un service pérenne, par le marketing social et la gestion entrepreneuriale des activités. L'innovation passe par la promotion de la valorisation des déchets dans les ménages et sur l'espace public. Une phase pilote de micro-projets de mise en valeur, lancée, est conjointe dans quatre des communes.

L'objectif est de favoriser la réappropriation des infrastructures et les bonnes pratiques de la gestion des déchets, en adoptant une démarche inclusive et participative dans la réflexion et la réalisation de ces micro-projets. Un appel à projet a également été organisé autour de la thématique de la valorisation des déchets et la promotion de quartiers verts, propres et animés. Cet appel a concerné les communes périphériques du projet Lalankely III disposant d'une initiative effective de valorisation des déchets. Quatre lauréates ont rempli les prérogatives et les micro-projets vont être déployés dans les communes rurales d'Alakamisy Fenoarivo. Ambohidrapeto, Ampitatafika et Soavina.