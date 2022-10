Madagascar: Plan Emergence Madagascar - Six grands axes prioritaires retenus

Les décideurs étatiques feront face aux acteurs privés durant deux jours, lors du forum national des investissements. Un événement durant lequel seront présentés les secteurs stratégiques du Plan émergence Madagascar.

Jour J. Les détails du Plan émergence Madagascar (PEM), seront présentés aux acteurs privés au Centre de conférences international (CCI), Ivato aujourd'hui et demain. Deux jours durant lesquels les décideurs publics tâcheront de convaincre les investisseurs, locaux notamment, à booster la mise en œuvre du PEM.

Honneur aux acteurs privés locaux donc pour ce qui sera la première édition du forum d'investissement dédié au PEM, à entendre les dires de Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture, sur la télévision nationale (TVM), hier. "Il y a deux programmes distincts. Le forum national des investissements qui se tiendra à partir de demain et il y aura ensuite le forum international", explique-t-elle. Il devrait, néanmoins, y avoir des investisseurs internationaux durant l'événement.

Les thématiques des discussions au CCI tourneront autour de six secteurs stratégiques, à savoir l'industrie et commerce, la formation professionnelle, l'agriculture et l'élevage, l'énergie, les infrastructures de liaisons et de transports, ainsi que le tourisme. Comme l'a affirmé Andry Rajoelina, président de la République, durant le Choiseul Africa business forum, à Casablanca, la semaine dernière, le PEM table sur l'industrialisation comme rampe de lancement de son émergence. Un point réaffirmé par la porte-parole du gouvernement sur TVM, hier.

Il y a le renforcement du secteur de l'industrie par le biais du programme "One district, one factory" (ODOF), que le ministère de l'Industrialisa-tion, du commerce et de la consommation décline en pépinière industrielle. Le but est de transformer localement tout ce dont la population a besoin. L'exportation de différents produits est également dans les plans. Aussi, cette idée d'industrialisation concerne différents secteurs, notamment, l'agriculture.

Augmenter de façon exponentielle, à une dimension industrielle, la production agricole permettra d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire, mais aussi, d'exporter. Un des challenges à moyen terme est de redevenir le grenier à riz de l'océan Indien. À Casablanca, le locataire d'Iavoloha a soulevé l'exemple de l'installation d'une sucrerie qui permettra à la Grande île d'atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici 2024, comme exemple de cette conjugaison de l'industrialisation et de l'agriculture.

Mesures incitatives

L'industrialisation concerne aussi le tourisme. Madagascar veut tripler le nombre annuel de touristes. Dans ce sens, il va diversifier ses offres et compte sur l'implication des inves- tisseurs privés pour cela. Augmenter le nombre de vols desservant la destination Madagascar, ainsi que les vols intérieurs sont également dans les plans pour y parvenir. L'énergie ne sera pas en reste. Un autre secteur où l'investissement privé est fortement encouragé, principalement dans le domaine de l'énergie renouvelable.

Comme l'a indiqué le Président Rajoelina à Casab-lanca, "l'énergie est un pilier de développement important (... )". En matière d'infrastructure, justement, outre les opportunités dans le cadre de la construction de nouvelle ville, un des "Velirano" présidentiels, la connectivité par des projets de liaisons et de transports sera aussi à l'affiche au CCI. Madagascar veut construire entre 6 800 et 10 000 kilomètres de routes durant les six prochaines années, par exemple. À cela s'ajoute l'opportunité de moderniser les ports et aéroports.

Pour accompagner le tout, la formation professionnelle sera ainsi renforcée. Là aussi, les initiatives privées sont encouragées. Les projets déjà en cours ou à mettre en œuvre nécessitent un grand nombre de ressources humaines qualifiées. L'idée est que les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, n'aillent pas chercher ailleurs des collaborateurs. Le PEM doit aussi booster l'emploi afin que le nouvel élan socio-économique escompté soit palpable chez chaque ménage.

À Casablanca, "le dynamisme, la compétence et la facilité d'apprentissage" des Malgaches ont justement été soulignés. Outre exposer les différents projets étatiques, un panel sur les différents mécanismes pour un climat d'investissement compétitif et attractif sera, par ailleurs, au programme du forum d'Ivato. À s'en tenir au communiqué du conseil des ministres de mercredi, ces mesures incitatives sur le plan fiscal, sont déjà inscrites dans le projet de loi de finances 2023. Elles concernent, justement, les secteurs stratégiques du PEM.

Afin de capitaliser au maximum le forum d'investissement national, des salons de rencontre entre secteurs privés, mais aussi, entre acteurs privés et décideurs publics, dont des membres du gouvernement sont prévus au CCI. Les jeunes entrepreneurs auront, du reste, l'occasion de défendre leur projet de vive voix dans l'optique de bénéficier d'un soutien du programme FIHARIANA. Sur la télévision nationale, hier, la porte-parole du gouvernement a, du reste, répondu aux détracteurs du rendez-vous d'Ivato.

La ministre de la Communi-cation et de la culture soutient que "le PEM a été traduit en Politique générale de l'Etat (PGE), dès le début du mandat du président de la République". Elle ajoute, "seulement l'État a décidé de mettre en œuvre ses projets, avec nos propres moyens, sans attendre les bailleurs et investisseurs pour démontrer sa volonté politique. Des projets ont été faits, d'autres sont en cours. Seulement, nous concédons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire seuls".