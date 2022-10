Madagascar: Rallye Passion III - Deux nouvelles spéciales et un circuit spectateurs

La troisième édition du Rallye Passion s'étalera du 10 au 12 novembre à Antsirabe. Quatorze épreuves spéciales, dont huit différentes, seront au menu des concurrents.

Deuxième rallye en dehors de la capitale. La troisième édition du Rallye Passion comptant pour la sixième et avant-dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes, se déroulera les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 novembre à Antsirabe. Ce sera le deuxième rallye qui se déroule dans une région autre qu'Analamanga, après celui du Boeny au mois d'août.

Quatorze épreuves spéciales longues en tout de 121 km, dont huit différentes sont au programme de ce rallye de trois jours. La distance totale avec les liaisons s'élève à 202 km. L'organisa-teur, le club TACS (Tana Auto Club Sport) innove cette version 2022 en insérant deux nouvelles spéciales, à savoir celle inaugurale prévue le jeudi 10 novembre, en début d'après-midi, l'ES1 Aéro-drome-Ambohimahazo longue de 7,79km, et l'ES3 Tsivatrini-kamo-Hôpital marocain 1 (15,06km). "Outre les deux nouvelles spéciales, nous proposons également un circuit spécial spectateurs au Parc de l'Est. Les concurrents y passeront trois fois", souligne Naly Razafin-dralambo, secrétaire général du club organisateur.

Course au titre

Plus de 90% des pistes ont déjà été empruntées durant les deux précédentes éditions. "Les pistes sont praticables et seront en bon état avant les reconnaissances car nous sommes actuellement en train de les réhabiliter avec nos partenaires. Le tracé est varié. Il y a des parcours très techniques, des lignes droites, des chicanes, des spéciales rapides et ce rallye se distinguera aussi par le super spécial de type slalom, au Parc de l'Est", présente en avant-gout Naly Razafin-dralambo.

Le parc fermé se trouvera, comme lors des précédentes éditions à l'Aro Hôtel. Les inscriptions ont été ouvertes hier et seront bouclées, le 3 novembre. Les jours de reconnaissance sont fixés pour les 5 et 6 novembre, puis les 8 et 9 novembre de 7h30 à 16h30.

La course au titre s'y poursuivra, surtout pour le duo de tête Mathieu Andrianjafy sur Subaru et Frédéric Rabe-koto, au volant d'une Subaru Impreza, qui ont jusqu'ici arraché respectivement deux victoires chacun. On saura bien tôt qui succèdera à l'équipage Mika-Fafah sur Peugeot 208, vainqueur de la version 2021 du Rallye Passion. La réponse dans deux semaines.

Parcours

Jeudi 10 novembre

13: 17 (ES1) Aérodrome-Ambohimahazo 1 (7,79km)

13: 46 (ES2) Circuit Motul spectateurs Parc de l'Est 1 (2,22km)

Vendredi 11 novembre

8: 57 (ES3) Tsivatrinikamo-Hôpital Marocain 1 (15,06km)

9: 38 (ES4) Ambohimanga-Ankadilalana 1 (7,33km)

10: 35 (ES5) Circuit Motul Parc de l'Est 2 (2,22km)

12: 32 (ES6) Antanimenakely-Antsahatanteraka (12,43km)

13: 14 (ES7) Tsivatrinikamo-Hôpital Marocain 2 (15,06km)

14: 03 (ES8) Ambohimanga-Ankadilalana 2 (7,33km)

Samedi 12 novembre

8: 03 (ES9) Aérodrome-Ambohimahazo 2 (7,79km)

8: 50 (ES10) Ankadilalala-Ambohimanga 1 (7,33kg)

9: 40 (ES11) Circuit Parc de l'Est 3 (2,22km)

11: 54 (ES12) Ankadilalala-Ambohimanga 2 (7,33kg)

12: 30 (ES13) Hôpital Marocain-Tsivatrinikamo (15,06km)

13: 20 (ES14) Antsahatanteraka-Antanimenakely PS (12,43km)