Madagascar: Agriculture - Le riz étuvé en quête de notoriété

C'est une variété de riz traitée après récolte. Le processus d'étuvage s'effectue sur du riz brut ou paddy, lequel subit ensuite le traitement normal dans la rizerie où il est décortiqué puis transformé. Avec des technologies de traitement avancées, le riz étuvé est plus nutritif que le riz blanc ordinaire. Le riz étuvé a été présenté officiellement à Ambatondrazaka, région Alaotra Mangoro comme étant le fruit des recherches menées par le Centre national de la recherche appliquée au développement rural (Fofifa), le ministère de l'Agriculture et le centre de recherche Africa Rice. Le riz étuvé est riche en valeurs nutritionnelles, en vitamine B1 et en éléments minéraux.

Il conviendrait surtout aux personnes diabétiques. Selon les précisions du ministère de l'Agriculture, les riziculteurs et les consommateurs gagneront en bénéfices en consommant ce riz. Deux gobelets de riz étuvés suffiraient pour six personnes si c'est trois et demi de gobelets pour le riz ordinaire pour ce même nombre de consommateurs.

Ce type de transformation est indiqué convenir à n'importe quelle espèce de riz. Si ordinairement, un Malgache consomme en moyenne 100 à 110kg de riz blanc, avec le riz étuvé, la consommation annuelle se réduirait à 80 à 90kg. Les déchets du riz transformé peuvent être utilisés comme sources d'énergies remplaçant le bois de chauffe. " Six associations de riziculteurs dans la région Atsimo Andrefana, dans le Bas Mangoky ont été formées par Africa Rice pour étuver du riz. Elles ont réussi à produire des graines de riz étuvé et les essais ont rapporté 6 tonnes à l'hectare " souligne le ministère de l'Agriculture.