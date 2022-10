Madagascar: Football / CHAN - Deux matches amicaux en gestation

Madagascar évoluera dans le groupe C au septième championnat d'Afrique des nations. Les Barea affronteront en phase de poule les Black-stars, les Lions de l'Atlas et les Crocodiles du Nil.

Le coup d'envoi de la préparation des Barea au septième Championnat d'Afrique des nations (Chan) reste flou. Dans deux mois et deux semaines, Madagascar disputera pour la première fois la phase finale du Chan qui aura lieu en Algérie, du 13 janvier au 4 février. Ce sera la septième édition de ce rendez-vous continental réservé aux équipes nationales formées uniquement par des locaux.

Le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe (Roro) a déjà proposé un calendrier de préparation consistant dont trois regroupements ainsi que des matchs amicaux. Le premier regroupement prévu ce mois d'octobre n'a pas pu se tenir. En attendant la décision de la Fédéra-tion, le coach Roro espère bien que le regroupement débutera ce mois de novembre.

Selon une source au sein du staff en vue du Chan, "un projet d'inviter une grande équipe africaine est en gestation. Deux matchs amicaux à domicile sont prévus, en aller et retour, à la mi-novembre". Pour ne pas rester les bras croisés, "nous avons entamé depuis quel-ques semaines un entrainement quotidien au stade annexe à Mahamasina, afin de détecter de nouveaux éléments qui pourront renforcer le groupe. Des joueurs des régions l'ont déjà été lors de la ligue des champions D2 et ceux des clubs en Pro League qui ont récemment repris l'entrainement, confie Roro Rakoton-drabe.

Le Ghana en ouverture

Un match test est programmé dans l'Itasy ce weekend, "Ce sera une occasion pour eux de nous démontrer ce qu'ils ont dans le ventre", poursuit le technicien. Les dix-huit pays qualifiés au Chan en Algérie sont répartis en trois groupes de quatre (A, B, C) et deux groupes de trois (D et E). Madagascar évoluera dans le groupe C avec le Maroc, le Soudan et le Ghana. Les Barea affronteront les Black-Stars du Ghana le 15 janvier, puis les Lions de l'Atlas le 19 janvier, et ils boucleront la phase de groupe contre les Crocodiles du Nil du Soudan, le 23 janvier.

Favoris de la compétition, le Maroc, deuxième au classement africain, compte deux titres dans son palmarès, les deux dernières éditions de 2018 et 2020. Le Ghana a, pour sa part, disputé deux fois la finale, en 2009 et 2014. Et le Soudan a, de son côté, ravi à deux reprises la médaille de bronze, en 2011 et 2018. Les deux équipes les mieux classées des trois groupes de quatre (A, B, C) ainsi que les meilleures des deux poules de trois (D, E) se qualifieront pour les quarts de finale.

Répartition

A-Algérie, Lybie, Éthiopie, Mozam-bique

B-RD Congo, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

C-Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

D-Mali, Angola, Mauritanie

E-Cameroun, Congo, Niger

Calendrier Groupe C

15 janvier

17 heures: Maroc-Soudan (Stade de Constantine)

20 heures: Madagascar-Ghana (Stade de Constantine)

19 janvier

17 heures: Maroc-Madagascar (Stade de Constantine)

20 heures: Ghana-Soudan (Stade de Constantine)

23 janvier

20 heures: Ghana-Maroc (Stade de Constantine)

20 heures: Soudan-Madagascar (Stade d'Oran)