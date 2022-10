Ile Maurice: Missions à l'étranger - Ces millions qui s'envolent...

"Les voyages ministériels seront revus à la baisse", avait déclaré Pravind Jugnauth en conférence de presse le 5 mars 2020. C'était avant le premier cas de Covid-19, les confinements successifs et la hausse drastique du coût de la vie. Deux ans après, il semble que ces consignes aient vite été oubliées. En huit mois - d'octobre 2021 à mai 2022 -, 16 ministres ont entrepris 36 missions officielles qui auront coûté Rs 22 915 572 aux contribuables. La liste a été déposée au Parlement la semaine dernière, en réponse à une question du député travailliste Ehsan Juman au Premier ministre, en mai. Zoom sur ces dépenses.

Dubaï Expo : des incohérences onéreuses

Plus les informations tombent, plus les chiffres ne collent pas. Selon la réponse déposée, le déplacement de 11 délégations ministérielles pour le Dubaï Expo 2020 aura coûté Rs 8 502 558. Une autre réponse, déposée le 18 octobre par le ministre des Finances, apportait d'autres détails. Ainsi, des billets d'avion et assurances pour les délégations de Rs 1,99 million, des per diem de Rs 2,6 millions, des allocations journalières de Rs 3,5 millions et d'autres allocations de Rs 3,3 millions. Un total donc de Rs 11,39 millions. Autre incohérence : le déplacement de Kalpana Koonjoo-Shah. En avril, une réponse parlementaire avait révélé que le voyage de sa délégation avait coûté Rs 667 000. Mais sur la liste déposée, la somme mentionnée est de Rs 606 120,16. Dans les autres dépenses liés à ce déplacement, celle relative à Fazila Jeewa-Daureeawoo, dont le but était "to attend the Dubai Expo", précise qu'elle a eu des "fruitful exchanges" avec des ministres des Émirats et de la Nouvelle-Zélande. Le tout pour Rs 383 288,38. Le nom de Soomilduth Bholah ressort aussi car la visite de sa délégation à Dubaï aura été la plus onéreuse, soit Rs 2 050 543.

Chronologie

Le Conseil des ministres prend note des missions officielles et de leurs retombées après chaque voyage ministériel. Le premier à visiter la Dubai Expo est Joe Lesjongard. Son déplacement coûte Rs 149 445,89 et apparaît dans les cabinet decisions du 15 octobre 2021. Puis, le 29 octobre, les collègues de Kalpana Koonjoo-Shah prennent note de son déplacement au même événement. Les voyages s'enchaînent. Le 17 décembre 2021, on note celui de Mahen Seeruttun, qui coûte Rs 1 131 447. Le 21 janvier 2022, le DPM Steven Obeegadoo et Deepak Balgobin annoncent les retombées de leur voyage à Dubaï, au coût de Rs 758 801,89 et Rs 704 310,07 respectivement. La réponse parlementaire fait état d'un deuxième déplacement de Deepak Balgobin à Dubaï. Cette fois, pour "engage in high level discussions on responding to challenges from the pandemic" ; les retombées sont la formation en cybersécurité, entre autres. Cela aura coûté Rs 135 174,23 aux contribuables.

Quant au DPM, une des retombées de sa mission sera une rencontre avec l'Investment Corporation of Dubai (ICD), qui prévoit la construction de 50 villas de luxe à Maurice. Un investissement de Rs 5 milliards. Le 4 février, Renganaden Padayachy annoncera les retombées de sa mission dubaïote. Le résultat ? Une rencontre avec l'ICD toujours pour la construction de villas de luxe. Mais ici, l'investissement est de Rs 4 milliards et le prix de son déplacement de Rs 896 168,65.

Le déplacement suivant à Dubai sera celui de Soomilduth Bholah, dont le cabinet prend note le 18 février. Le 11 mars, celui de Soodesh Callichurn et le 1er avril, une fois de plus pour Renganaden Padayachy. Il faut noter que ceux d'Alan Ganoo et d'Avinash Teeluck n'ont pas été annoncées au cabinet. Ils faisaient partie de la délégation présidentielle pour la célébration de la fête nationale. Le déplacement du président avait été annoncé le 25 mars à la réunion hebdomadaire du cabinet. Le déplacement d'Avinash Teeluck aura coûté Rs 685 401,79 et celui du ministre du Transport, Rs 136 900 et USD 1 015 (environ Rs 38 570). Rappelons que pour la participation de Maurice à cette expo, le gouvernement a déboursé Rs 43,9 millions au total.

Des allocations en dollars

Les comptes-rendus ne précisent pas toujours la durée des voyages ministériels. Souvent, il est simplement mentionné "recent mission". Ainsi, le 15 octobre 2021, le cabinet prend note d'un déplacement de Kavi Ramano à Paris pour Ambition Africa. Le gouvernement débourse Rs 240 600 et USD 4 336 (Rs 164 700 au taux de change de l'époque). Le ministre de l'Environnement participe aussi à la COP 26 en Écosse du 31 octobre au 13 novembre. Ce voyage a coûté Rs 684 700 et USD 19 937,27 (Rs 757 600). Le Conseil des ministres en a pris note le 26 novembre.

Le même ministre assiste aussi à l'United Nations Environment Assembly au Kenya, voyage qui a coûté Rs 334 400 et USD 8 740 (environ Rs 332 120) et dont les retombées sont annoncées le 3 décembre. Alan Ganoo assiste au WTO Policy Review à Genève au coût de Rs 510 603 et USD 7 236 (Rs 274 968) et ses collègues prennent note de sa mission le 19 novembre. Son déplacement à la Réunion, le 3 décembre, pour assister à un conseil extraordinaire de la Commission de l'océan Indien coûtera Rs 12 843 et USD 2 079 (Rs 70 000). Pour Sudheer Maudhoo, Rs 165 134 et USD 11 268 (Rs 428 184) seront déboursées pour une mission aux Seychelles. Le 18 février, le Conseil prendra connaissance des conclusions de sa mission.

Autres déplacements

Deepak Balgobin a participé au Sommet du Numérique de l'Association internationale des maires francophones en Belgique. Le 12 novembre, le Conseil a pris note de ce voyage, qui a coûté Rs 213 227,33, selon la réponse parlementaire. Le but était d'établir un cadre légal pour la protection des données. Huit mois après sa participation, quand Sherry Singh fait éclater le sniffinggate, le ministre défendra le gouvernement avec le désormais fameux "laptop eklaté".

Les déplacements à Rodrigues ne sont pas annoncés par le Conseil des ministres. Ainsi, une visite de Soomilduth Bholah pour inaugurer le quartier général rénové de SME Mauritius le 25 avril 2022 aura coûté Rs 167 045. Maneesh Gobin a aussi effectué des voyages dans la 21e circonscription. Une rencontre avec les fermiers du 13 au 14 avril aura coûté Rs 128 998. Puis, du 20 au 23 avril, le ministre de l'Agro-industrie se déplace pour s'assurer que 160 têtes de bétail sont bien embarquées au coût de Rs 88 104, suivi d'une mission au Malawi du 10 au 16 mai qui coûtera Rs 431 874,25. Le document parlementaire mentionne que l'événement "is being held from 10-16 May. Mission outcome will be submitted once mission is over". Il n'y en a aucune trace au compte rendu du Conseil des ministres jusqu'au 24 juin.

Les députés qui ont voyagé

La réponse du Premier ministre fait aussi état des PPS et députés ayant voyagé. Ainsi, Teenah Jutton a assisté à l'Interparliamentary Union Assembly en Indonésie au coût de Rs 403 989,84. Naveena Ramyad et Rajanah Dhaliah ont assisté à une rencontre pour la formation des membres du Public Accounts Committee au Zimbabwe. La note de frais s'élève à Rs 349 572,26. Kenny Dhunoo a lui participé à une mission de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en France. Cette mission a coûté Rs 157 648,76. Le voyage de Dorine Chukowry au Qatar pour une conférence a coûté Rs 157 820. Joanne Tour, Sandra Mayotte et Stéphanie Anquetil ont fait le déplacement en Afrique du Sud pour une rencontre de la SADC Parliamentary Forum. Cette mission a été financée par la SADC.

Narendranath Gopee: "Cette foire ne concernait pas les ministres"

"La Dubai Expo n'était pas une fonction ministérielle", soutient Narendranath Gopee, président de la Fédération des Syndicats du Service Civil (FSSC). C'était une foire organisée à Dubaï, où l'Economic Development Board (EDB) est principalement concerné. Toutefois, souligne-t-il, l'EDB travaille sur le public-private partnership. "Ne travaillant pas comme une entité privée, ceci implique aussi des fonctionnaires. Il y avait un pavillon pour que les exposants puissent y promouvoir Maurice. Mais cette foire ne concernait pas les ministres. L'argent du public a été utilisé pour les dépenses relatives au voyage pour qu'ils aillent à cette foire. Il n'y avait pas ce besoin." Quid des retombées de toutes ces dépenses ?, se demande-t-il.

Conformément aux procédures, le ministre qui prévoit de faire un déplacement à l'étranger doit avoir l'approbation du Premier ministre. Un ancien haut fonctionnaire explique que "la mission d'un ministre, d'un secrétaire parlementaire privé (PPS) ou d'un député est approuvée par le Premier ministre. C'est lui qui voit si le déplacement en vaut la peine. Quand il approuve la mission d'un ministre, il approuve aussi son remplacement. Si une mission est dirigée par le secrétaire permanent ou un chef exécutif du ministère en question, la mission peut être approuvée par le secrétaire du cabinet." L'ancien haut fonctionnaire avance en ce qui concerne les membres de la délégation, le ministre qui part en mission peut être accompagné par le secrétaire permanent ou un chef exécutif ou le technicien en chef. Quant aux coûts, c'est le ministère des Finances qui fait une estimation pour le ministre et sa délégation.

Le palmarès

Nom Nb de missions Coût

Pravind Jugnauth 2 3 963 421

Mahen Seeruttun 3 2 804 228

Kavi Ramano 3 2 514 204

Steven Obeegadoo 4 2 473 302

Renganaden Padayachy 3 2 472 683

Soomilduth Bholah 3* 2 217 588

Soodesh Callichurn 2 1 185 170

Deepak Balgobin 3 1 052 711

Alan Ganoo 4* 1 052 886

Avinash Teeluck 1 685 401

Maneesh Gobin 3 648 976

Kalpana Koonjoo-Shah 1 606 120

Sudheer Maudhoo 1 593 318

Fazila Jeewa Daureeawoo 1 383 288

Joe Lesjongard 1 149 445

Leela Devi Dookun-Luchoomun 1 112 860

*Un des voyages a été totalement financé par l'instance organisatrice.