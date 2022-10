Ile Maurice: Ruisseau-du-Pouce - Les marchands opèrent en attendant la Cour

Ayant obtenu un sursis en attendant le jugement de la cour, les 21 marchands ambulants de Ruisseau-du-Pouce, qui contestent leur relogement au Victoria Urban Terminal (VUT), pourront continuer à opérer durant la période de fêtes. Ils devront cependant patienter jusqu'à février 2023 pour être fixés sur leur sort. L'affaire qui devait être étudiée hier, devant la juge Gaytree Jugessur-Manna, a été renvoyée au 14 février 2023. Me Nabil Kaufid, qui représente les marchands ambulants, a fait une demande pour loger un second affidavit en réponse aux autorités locales.

Alors que plusieurs marchands poursuivent leurs activités au VUT, ces 21 commerçants maintiennent que ce relogement leur portera préjudice, et préfèrent continuer à opérer à Ruisseau-du-Pouce. Dans leur plainte, ils soulignent qu'ils seront pénalisés car, en tant que locataires municipaux, ils paient Rs 500 par mois pour leur emplacement. S'ils sont relogés au VUT, ils devront payer Rs 4 000 par mois. Ils sont 113 au total qui devront être relogés.

La municipalité maintient que la démolition de la structure du Ruisseau du Pouce est nécessaire, à la suite des recommandations faites après les inondations meurtrières de 2013. Les 21 marchands demandent, eux, à la Cour suprême d'interdire à la municipalité de Port-Louis d'aller de l'avant avec sa décision de les reloger au VUT. La municipalité a objecté à leur demande, soulignant qu'il n'a jamais été question d'un contrat illimité avec eux, et stipulant que "for any reason whatsoever that it may deem fit, to relocate the market/fair to another location, the Council shall notify the stall occupier and give to the stall occupier an alternative stall". Elle maintient que cette décision est "d'ordre public", et est dans l'intérêt des marchands.

Il n'y a pas, à ce jour, de travaux entrepris sur le site comme le litige n'a pas été résolu. Les contestataires sont conscients que le site de Ruisseau du Pouce sera prochainement démoli, et que les structures en place ont commencé à céder avec le temps. Ils s'attendent, toutefois, à ce que la justice tranche en leur faveur.