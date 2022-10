Somalie: Agir immédiatement pour limiter la famine qui s'abat sur nous

Mogadiscio — "Ce que nous voyons est dévastateur, les gens souffrent, les enfants meurent. La faim fait de plus en plus de victimes. L'alarme a été tirée depuis des mois, mais la communauté internationale et les gouvernements n'ont pas réagi de manière adéquate. Combien de personnes doivent encore mourir avant que le monde n'agisse ?" Cet avertissement a été lancé par Trócaire, un organisme de l'Église catholique irlandaise et membre de Caritas Internationalis.

"Des mesures immédiates doivent être prises sans attendre que la famine soit officiellement déclarée", a déclaré le directeur de Trόcaire Somalie, Paul Haley, en exhortant l'ensemble de la communauté internationale.

La situation dans le pays a été aggravée en de nombreux endroits par le conflit (voir Fides 04/08/2022) et la hausse des prix des denrées alimentaires, due en partie à la guerre en Ukraine ainsi qu'à la réduction de l'offre des pays voisins dans le besoin. Les femmes sont les premières victimes de la crise alimentaire, car elles sont obligées de réduire leur consommation de nourriture pour le bien de leurs enfants. Tout aussi dramatique est la situation des jeunes filles qui abandonnent l'école, s'exposant ainsi à un risque accru de mariage précoce et de mutilation génitale féminine (MGF). "La faim sévère s'est installée et va s'aggraver dans les mois à venir si des mesures immédiates ne sont pas prises", a réaffirmé M. Healy, soulignant l'extrême nécessité pour la communauté internationale d'intervenir pour remédier à la situation dans tout le pays.

"Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition dans le centre de santé de référence de Dollow a triplé au cours des derniers mois. Nos unités de stabilisation sont pleines. En outre, la situation en Somalie pourrait s'aggraver dans un avenir proche, car une grande partie du pays est sur le point d'entrer dans ce qui devrait être sa cinquième saison des pluies ratée."

Au moins 7,1 millions de personnes en Somalie ne peuvent pas satisfaire leurs besoins alimentaires et ont besoin d'une aide humanitaire urgente, avec plus de 200 000 victimes de la "faim chronique", selon les chiffres publiés par le Programme alimentaire mondial (PAM) en août 2022.

Les Nations unies estiment que 1,5 million d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë et que 386 000 d'entre eux courent un "risque élevé de maladie et de décès".