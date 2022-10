Togo: 18 formateurs agricoles et rurales ont renforcé leurs capacités

Contribuer à l'amélioration des possibilités de formation technique et professionnelle et de revenus dans les pôles régionaux de croissances sélectionnés, tel est l'objectif visé par le Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE) avec l'appui l'appui ministère délégué chargé de l'Enseignement technique et de l'artisanat et du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP).

Une nouvelle série de formation de cinq jours a rassemblé depuis le 17 octobre 2022 à Lomé, les formateurs de divers centres.

Ces derniers ont renforcé leurs capacités en pédagogie, andragogie, didactiques et technique modernes d'enseignement.

"Nous avons jugé bon de donner cette formation à nos formateurs pour leur permettre de renforcer leurs capacités en andragogie et en techniques modernes de formation", a fait savoir Fongbemi Dodji Rodrigue, le coordonnateur du Projet PAFPE avant que,

" L'objectif visé, c'est par ricochet, donner à nos jeunes, les apprenants, la formation à l'utilisation des techniques modernes de formation. Aujourd'hui, vous voyez les TICS sont rentrées dans la formation. Il est vrai, nos enfants apprennent à manipuler l'outil informatique mais ce sera encore plus intéressant que nos formateurs mettent un accent particulier plus approfondi dans l'utilisation de ces techniques de formation et d'information".

Au total, six établissements sont représentés à raison de trois par établissement dans le cadre de cette formation soit un total de 18 participants.

Pour rappel, cette formation de renforcement de capacités qui a pris fin vendredi 21 Octobre dernier, s'inscrit dans le cadre de la 2ème phase du projet PAFPE.