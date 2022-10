Cote d'Ivoire: Réconciliation et cohésion nationale- La Représentante résidente du Pnud salut les avancées

Un atelier national de validation de la stratégie nationale de réconciliation s’est ouvert le mercredi 26 octobre 2022, à Grand- Bassam, par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin. Rapporte le service de communication dudit ministère.

« Cette nouvelle stratégie s’aligne sur les grandes politiques nationales, sous régionales, africaines et même mondiales de développement et intègre en son sein, la théorie du changement et des valeurs, notamment la solidarité, la justice et le respect des droits, de l’équité et la dignité humaine », a indiqué le ministre Kouadio Konan Bertin, selon la source.

Il a indiqué que la Côte d’Ivoire a traversé de « graves crises aux conséquences lourdes », d’où la nécessité d’écrire une nouvelle stratégie nationale de réconciliation et de la cohésion sur la base des acquis et des bonnes pratiques de la précédente stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale 2016-2020.

Pour la représentante résidente du Pnud, Carol Flore-Smereczniak, le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire a connu des avancées importantes, entraînant un apaisement de la vie publique et un développement économique, non sans relever quelques obstacles qui peuvent freiner les efforts de réconciliation, à savoir le cycle de violences liées aux élections électorale dans le pays, la difficile collaboration entre les forces de défense et de sécurité et certaines communautés locales, etc.