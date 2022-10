Ile Maurice: Jubilée d'or du textile mauricien - Les anciens locaux de FKL transformés en un centre d'affaires

Les anciens locaux de Mangalkhan de Floreal Knitwear ont été restaurés et aménagés en un centre d'affaires moderne baptisé Nouvelle Usine. Mercredi, les 50 ans de ce bâtiment ont été célébrés ainsi que l'inauguration de Nouvelle Usine en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth et de l'équipe de direction du groupe Ciel, propriétaire du complexe

Le cadre de ce bâtiment, qui a gardé ses caractéristiques d'origine, incarne la fidélité du groupe leader du textile mauricien à ses valeurs et sa volonté de placer la durabilité au cœur de son développement. "Avec Nouvelle Usine, nous entrons dans une nouvelle ère de croissance partagée et durable", estime JeanPierre Dalais, président du conseil d'administration de CIEL Textile.

En se diversifiant dans le textile dans les années 70, le groupe CIEL a permis à travers Floreal Knitwear, la création de milliers d'emplois avec ses usines implantées dans les régions rurales, se souvient Jean-Pierre Dalais. Ainsi, une exposition, intitulée 50 years of Timeless vision, a permis aux invités de revivre les grands moments de cette histoire et de se rappeler la contribution de l'entreprise au développement économique du pays.

L'entreprise, qui s'est continuellement réinventée, est une référence mondiale dans le domaine du textile et de l'habillement. Présente à Maurice, à Madagascar, en Inde et au Bangladesh, elle compte 19 unités de production employant plus de 23 000 personnes et exporte 42 millions de pièces annuellement

. Pour le Premier ministre, la bonne performance du groupe est le résultat d'une stratégie bien orientée basée sur le développement technologique, le développement perpétuel des talents, l'expansion des marchés et une production durable. Le gouvernement, dit-il, est convaincu que le textile peut encore générer de l'emploi et rappelle qu'il a aidé à l'émergence d'autres secteurs économiques à Maurice.

"Depuis 1972, la communauté des affaires à Maurice a investi massivement dans le développement de nos unités de fabrication pour en faire des leaders mondialement reconnus", a rappelé de son côté, Jean-Pierre Dalais, estimant que le groupe fait partie des meilleurs producteurs de chemises au monde . "La force de ce succès repose sur la capacité de CIEL Textile à transmettre ses valeurs à ses employés", a-t-il ajouté.

Pour Arnaud Dalais Chairman du Goupe CIEL, au fil des années Floréal est devenu presque une institution : "Floréal a été une école de formation extraordinaire pour tous les travailleurs et les cadres du textile à Maurice. Beaucoup y ont fait leurs débuts pour ensuite poursuivre leur carrière ailleurs. Cela sans compter la fantastique émancipation des femmes dans le monde du travail dans les années 70 et 80 ou encore l'amélioration du pouvoir d'achat de nombreux ménages." Sans compter qu'il a été , selon lui, un élément important du fameux miracle économique mauricien à partir des années 80,

Pour le Chief Executive Officer (CEO) de Floréal, Amit Khullar, ce jubilé d'or est un "people's journey". "Qu'est-ce qu'une petite île au milieu de l'océan Indien sait du luxe et de la maille haut de gamme ? Le luxe, ce n'est rien de plus que la passion de l'excellence et la connaissance du client, le travail acharné et cet immense savoir-faire que nos collaborateurs ont su développer... C'est avec cette culture du luxe que nos équipes ont transformé la vision de Floreal Knitwear en ce qu'il est aujourd'hui : l'un des principaux producteurs mondiaux de tricots haut de gamme".

Par ailleurs, Eric Dorchies, CEO de Ciel Textile, note : "Avec les capacités actuelles et futures de ses usines, CIEL Textile est sur une trajectoire de croissance soutenue pour les cinq prochaines années." Un objectif que l'entreprise atteindra en poursuivant sa vision d'être un partenaire de choix pour des chaînes de magasin haut de gamme et moyen de gamme avec la qualité de sa production.

Grâce à ses trois segments, Woven, Knitwear et Fine Knits, CIEL Textile offre une grande variété de produits à ses clients dans le monde entier. "Nous avons le privilège de collaborer avec les principaux marchés, notamment les grandes marques et les détaillants en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique et en Asie", affirme Amit Khullar. Il explique que l'ntégration verticale des usines de CIEL Textile favorise une culture de durabilité.

La transformation de Nouvelle Usine en un centre d'affaires urbain est le premier d'une série de projets de restauration d'anciens bâtiments industriels, menés par CIEL Properties. Ce bâtiment de de 14 000 m2, berceau de CIEL Textile, a été réaménagé pour accueillir une nouvelle génération d'entreprises dans un cadre moderne, conformément à l'objectif du gouvernement de créer des zones dynamiques à usage mixte aux abords des stations de métro.