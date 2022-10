Ile Maurice: Le retour des paquebots dans les eaux mauriciennes

Des bateaux de croisière accosteront la Christian Decotter Cruise Jetty aux Salines dans quelques jours. En effet, le calendrier des arrivées de ces paquebots s'étale de la fin de ce mois-ci à mai 2023. Sept escales sont prévues d'ici fin 2022, et 13 autres jusqu'à mai 2023. L'objectif est que le nombre d'arrivées touristiques augmente, avec des passagers qui découvriront Maurice durant une journée. Les chauffeurs de taxi, les commerces aux alentours, et les opérateurs du marché central à Port-Louis s'attendent à un retour à la normale.

Le premier navire de croisière à arriver est le MS Hanseatic Spirit, le 6 novembre. Selon le site web cruisemapper.com, le navire a déjà pris la mer le 20 octobre à Cape Town en Afrique du Sud avec 140 passagers à son bord. Le navire est actuellement en route vers Madagascar, où il fera six escales, avant de mettre le cap sur Maurice le 4 novembre, pour une arrivée deux jours plus tard, soit dans la matinée du 6 novembre. Ce paquebot reprendra la mer avec un passage au large des côtes de Maurice, avant de se diriger vers Madagascar en deux étapes. Le MS Hanseatic Spirit fera escale à Maurice à nouveau les 19 novembre et 2 décembre.

De Cape Town à Port-Louis

Un autre paquebot d'envergure qui visitera le pays est le MV Europa 2, qui transporte 226 passagers. Il quittera Cape Town le 28 octobre pour un périple le long de la côte sud de l'Afrique du Sud, avant de se diriger vers Madagascar, l'île de La Réunion et enfin Maurice. Le navire fera escale ici le 10 novembre, tôt le matin avant de repartir le même jour à 18 h.

En décembre, ce sera le Cruise Passenger Terminal de la Mauritius Port Authority (MPA) qui accueillera les passagers de Norwegian Jade. Ce navire quittera Dubaï pour les îles Vanille, qui regroupent les îles de l'océan Indien. Le paquebot fera escale aux Seychelles, à Madagascar et à Maurice. Il transporte 294 passagers, et accostera le 13 décembre à 10 h avant de repartir vers 21 h, le même jour, en direction de l'île de la Réunion et de là, vers l'Afrique du Sud.

Début janvier, la Cruise Jetty accueillira un nouveau paquebot, soit le Nippon Maru de la Mitsui OSK Line du Japon, qui est l'armateur du tristement célèbre vraquier MV Wakashio. Le Nippon Maru quittera le port de Yokohama le 15 décembre. Ce navire fera escale dans l'île nippone d'Ishigaki, puis mouillera à Singapour, à l'île de Malé aux Maldives, à Port-Louis, et à Toamasina à Madagascar, avant un retour à Singapour. Il sera le 31 janvier 2023 à Yokohama. Ce paquebot avec, à son bord, ses 294 passagers, fera escale à Maurice le 5 janvier entre 10 et 21 h.