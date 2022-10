Ile Maurice: Loga Virahsawmy - "Mes écrits remettent en question la société"

interview

Samedi, l'activiste du genre et auteure de romans et de nouvelles engagés Loga Virahsawmy mettra en vente et dédicacera son dernier ouvrage intitulé "Ink Blossoms" au spa Lasours Biennet, situé à la Cité de Rosnay, Beau-Bassin. Une démarche plus pédagogique que commerciale car l'argent de toutes ses ventes de livres jusqu'ici a été reversé à un abri pour jeunes filles et femmes en difficulté. Ce que Loga Virahsawmy souhaite, c'est inciter les Mauriciens à lire l'anglais et à découvrir des histoires en partie vécues.

Pourquoi avoir choisi de mettre en vente et de dédicacer votre livre "Ink Blossoms" dans un spa ?

J'avais un double objectif en tête en faisant cette vente d'Ink Blossoms qui s'accompagne d'une cérémonie de dédicace à Lasours Biennet, à savoir attirer les gens qui aiment lire et les inciter à penser aussi à leur bien-être. J'ai choisi de le faire ce samedi entre 9 et 14 heures pour permettre aux personnes qui travaillent en semaine de pouvoir également y assister. J'espère que les gens viendront et en famille.

"Ink Blossoms" est votre premier recueil de nouvelles ?

Oui, il s'agit de mon sixième livre et de mon premier recueil comprenant six nouvelles et une novella, qui est une nouvelle plus longue, un peu comme un court roman. J'ai beaucoup aimé écrire ces nouvelles. Il y en a une que mes enfants ont trouvé que j'aurais pu tourner en roman tant elle est dense.

Est-ce toutes des histoires vécues par vous et/ ou par les personnes que vous avez encadrées dans le passé lorsque vous travailliez pour Gender Links ?

Ce sont des histoires vécues par des femmes, des histoires de leur quotidien où la violence tient une grande place et les émotions aussi. Le fait que j'ai été dans le social et que j'ai travaillé pour Gender Links m'a fait croiser de nombreuses femmes qui m'ont raconté leurs vécus de violence intime, d'inceste, de viol et que j'ai emmagasinés. Et dès que je pose mes mains sur le clavier, les récits me viennent automatiquement, grandement inspirées de ces histoires entendues. Je suis tellement impliquée dans l'écriture que je revis certaines de ces histoires bouleversantes au point d'en avoir les larmes aux yeux.

D'autres sont plus joyeuses comme celle d'une grand-mère, qui est très attachée à ses trois petits-enfants, qui le lui rendent bien d'ailleurs et ça, c'est un peu mon histoire. Une autre nouvelle parle d'un couple qui ne parvient pas à avoir d'enfant et qui en adopte un et celui-ci finit par avoir un avenir extraordinaire. Il y a aussi cette histoire de trois amies de classe qui se sont perdues de vue pendant des années et qui se retrouvent dans un supermarché et qui socialisent. Toutes sont seules et elles décident de cohabiter et durant cette cohabitation, chacune dévoile son vécu à la fois émouvant et passionnant.

Quand on parle de "nouvelles" , certaines personnes les confondent avec ces romans à l'eau de rose, qui se lisent d'une traite en autobus ou dans le métro. Il n'est pas question de cela avec "Ink Blossoms", n'est-ce pas ?

Absolument pas. Même si mon style d'écriture permet une lecture facile et rapide, ces histoires remettent en question la société et font réfléchir sur la violence et la souffrance que celle-ci peut infliger aux autres et aux femmes en particulier.

Vos livres ne dépassent jamais Rs 200. Pourquoi ?

Mon objectif est d'encourager les gens à lire et en particulier l'anglais. Il faut dire que les livres, même ceux de poche, ne sont pas à la portée de tout le monde. Il faut aussi encourager les Mauriciens à lire les auteurs locaux. Et puis, les fêtes de fin d'année approchent et un livre peut être un joli cadeau à offrir. Sans compter qu'acheter mon livre est contribuer à une bonne cause car tout l'argent obtenu de cette vente-dédicace sera reversé à un abri pour jeunes filles et femmes vulnérables.

Vous semblez privilégier la vente militante. Pourquoi ?

Je préfère la vente militante car elle attire les gens qui aiment lire et ce qui m'intéresse, c'est d'inciter les gens à le faire. Cela dit, Ink Blossoms sera en vente en librairie si les libraires m'en font la demande.

Durant les six dernières années, vous avez sorti un livre par an. Etes-vous en train d'écrire votre prochain recueil ?

J'ai effectivement recommencé à écrire une nouvelle qui deviendra peut-être une novella. Mon prochain écrit devrait définitivement paraître en 2023.